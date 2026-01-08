Tuzla'da kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı! Yollar göle döndü

Kategoriler
İstanbul
İstanbul ve Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, Tuzla'da hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar ve yağan yağmur nedeniyle sahil kesiminde su birikintileri oluşurken, bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan yükselen dalgalar nedeniyle deniz suyu sahil şeridine taşarken; sahil yolundaki banklar dalgaların ve rüzgarın etkisiyle devrildi.