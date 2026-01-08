2.4 milyon eleman aranıyor! İŞKUR en kolay iş bulunan meslekleri açıkladı

Kategoriler
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aralık ayına ve 2025 yılına ilişkin istatistik bültenini yayımladı. İŞKUR (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü) tarafından 2025 yılı istatistiklerine göre yıl genelinde 1 milyon 478 bin kişi işe yerleştirilirken, en fazla alım yapılan ve işçi aranan meslekler de açıklandı.
Bültende yer alan bilgilere göre, aralık ayında işe yerleştirilen kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,24 düşüşle 91 bin 992 kişi olarak gerçekleşti. İŞKUR verilerine göre aralık ayında işe yerleştirilenlerin yüzde 60,8’i erkek, yüzde 39,2’si kadın oldu.
2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ise İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 478 bin 405 kişi işe yerleştirildi. Verilere göre yıl genelinde 573 bin kadın, 503 bin genç, 48 bin 771 engelli ve 296 bin 926 yükseköğrenim mezunu istihdama kazandırıldı.
Aralık ayında işverenlerden alınan açık iş sayısı 161 bin 60 oldu. Yıl genelinde ise açık iş sayısı yüzde 5,1 düşüşle 2 milyon 435 bin 200’e geriledi.
Açık işlerin yüzde 98,6’sı özel sektörden gelirken, en fazla talep yine imalat sektöründe yoğunlaştı.
Aralık ayı itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 331 bin 346’ya yükseldi. Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,5’ini kadınlar, yüzde 49,5’ini erkekler oluştururken, 15–24 yaş grubu gençlerin oranı yüzde 19,8 olarak kaydedildi.
En fazla alım yapılan meslekler ile en çok işçi aranan meslekler aynı oldu. En çok işçi aranan meslekler şu şekilde:
Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 84 bin 774 açık iş
Turizm ve Otelcilik Elemanı: 79 bin 913 açık iş
Reyon Görevlisi: 59 bin 548 açık iş
Servis Elemanı (Garson): 57 bin 304 açık iş
Güvenlik Görevlisi: 50 bin 75 açık iş
Market Elemanı: 43 bin 547 açık iş
Satış Elemanı / Danışmanı: 43 bin 316 açık iş
Konfeksiyon İşçisi: 38 bin 763 açık iş
Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle): 37 bin 593 açık iş
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 28 bin 701 açık iş