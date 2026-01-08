2.4 milyon eleman aranıyor! İŞKUR en kolay iş bulunan meslekleri açıkladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aralık ayına ve 2025 yılına ilişkin istatistik bültenini yayımladı. İŞKUR (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü) tarafından 2025 yılı istatistiklerine göre yıl genelinde 1 milyon 478 bin kişi işe yerleştirilirken, en fazla alım yapılan ve işçi aranan meslekler de açıklandı.



