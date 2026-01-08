Menü Kapat
2.4 milyon eleman aranıyor! İŞKUR en kolay iş bulunan meslekleri açıkladı

Ocak 08, 2026 15:14
1
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aralık ayına ve 2025 yılına ilişkin istatistik bültenini yayımladı. İŞKUR (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü) tarafından 2025 yılı istatistiklerine göre yıl genelinde 1 milyon 478 bin kişi işe yerleştirilirken, en fazla alım yapılan ve işçi aranan meslekler de açıklandı.


 

2
aralık ayında işe yerleştirilen kişi

Bültende yer alan bilgilere göre, aralık ayında işe yerleştirilen kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,24 düşüşle 91 bin 992 kişi olarak gerçekleşti. İŞKUR verilerine göre aralık ayında işe yerleştirilenlerin yüzde 60,8’i erkek, yüzde 39,2’si kadın oldu.
 

3
1 milyon 478 bin 405 kişi işe yerleştirildi.

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ise İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 478 bin 405 kişi işe yerleştirildi. Verilere göre yıl genelinde 573 bin kadın, 503 bin genç, 48 bin 771 engelli ve 296 bin 926 yükseköğrenim mezunu istihdama kazandırıldı.
 

4
İŞKUR

AÇIK İŞ SAYISINDA DÜŞÜŞ

Aralık ayında işverenlerden alınan açık iş sayısı 161 bin 60 oldu. Yıl genelinde ise açık iş sayısı yüzde 5,1 düşüşle 2 milyon 435 bin 200’e geriledi. 
 

5
İŞ ARAMA

Açık işlerin yüzde 98,6’sı özel sektörden gelirken, en fazla talep yine imalat sektöründe yoğunlaştı.

KADINLAR DAHA ÇOK İŞ ARIYOR

Aralık ayı itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 331 bin 346’ya yükseldi. Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,5’ini kadınlar, yüzde 49,5’ini erkekler oluştururken, 15–24 yaş grubu gençlerin oranı yüzde 19,8 olarak kaydedildi.
 

6
özel güvenlik

En fazla alım yapılan meslekler ile en çok işçi aranan meslekler aynı oldu. En çok işçi aranan meslekler şu şekilde:

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 84 bin 774 açık iş
 

7
turizm

Turizm ve Otelcilik Elemanı: 79 bin 913 açık iş
 

8
Reyon Görevlisi

Reyon Görevlisi: 59 bin 548 açık iş
 

9
Servis Elemanı

Servis Elemanı (Garson): 57 bin 304 açık iş
 

10
Güvenlik Görevlisi

Güvenlik Görevlisi: 50 bin 75 açık iş
 

11
market elemanı

Market Elemanı: 43 bin 547 açık iş
 

12
Satış Elemanı

Satış Elemanı / Danışmanı: 43 bin 316 açık iş
 

13
Konfeksiyon İşçisi

Konfeksiyon İşçisi: 38 bin 763 açık iş
 

14
Diğer İmalat ve İlgili İşçiler

Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle): 37 bin 593 açık iş
 

15
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi:

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 28 bin 701 açık iş
 

