Ülkelerin hayalindeki meslekler belli oldu! Türkiye’nin tercihi şaşırtmadı

Ülkelerin hayalindeki meslekler resume. io by career. io tarafından yapılan araştırma ile belli oldu. Kültür farklılıkları insanların en çok tercih ettiği mesleklere de damgasını vurdu. Türkiye’nin tercih ettiği meslek ise “zaten belliydi” dedirtti…

Dünya çapında milyonlarca kişi iş hayatında yer alıyor. Meslek seçimleri, ihtiyaçlar ve eğitim şartlarına göre belirlense de insanların hayallerinde farklı meslekler yatıyor…

Model

ÜLKELERİN HAYALİNDEKİ MESLEKLER 

FİNLANDİYA - Model

PORTEKİZ - Ürün Test Edici

MALEZYA - Mimar

İSVİÇRE - Model

NORVEÇ - Taksi Şoförü

TAYLAND - Dijital Göçebe

VİETNAM - Pilot

YUNANİSTAN - Oyuncu

AVUSTRALYA - Emlakçı

SİNGAPUR - Avukat

ALMANYA - Profesör

HOLLANDA - Oyuncu

POLONYA - Oyuncu

JAPONYA - Falcı

GÜNEY KORE - Polis Memuru

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Emlakçı

ÇİN - Bilim İnsanı

KANADA - Emlakçı

BİRLEŞİK KRALLIK - Tren Makinisti

İTALYA - Noter

FRANSA - Polis Memuru

AVUSTURYA - Oyuncu

BELÇİKA - Polis Memuru

RUSYA - Blogger

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - Pilot

BREZİLYA - Pilot

PAKİSTAN - Pilot

MISIR - Futbolcu

SUUDİ ARABİSTAN - Tüccar

ARJANTİN - YouTuber

FAS - Muhasebeci

KAZAKİSTAN - Yazılım Mühendisi

CEZAYİR - Futbolcu

KENYA - Profesyonel Kaykaycı

NİJERYA - Profesyonel Kaykaycı

TÜRKİYE - Polis Memuru

