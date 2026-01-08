Ülkelerin hayalindeki meslekler belli oldu! Türkiye’nin tercihi şaşırtmadı

Kategoriler
Ülkelerin hayalindeki meslekler resume. io by career. io tarafından yapılan araştırma ile belli oldu. Kültür farklılıkları insanların en çok tercih ettiği mesleklere de damgasını vurdu. Türkiye’nin tercih ettiği meslek ise “zaten belliydi” dedirtti…
Dünya çapında milyonlarca kişi iş hayatında yer alıyor. Meslek seçimleri, ihtiyaçlar ve eğitim şartlarına göre belirlense de insanların hayallerinde farklı meslekler yatıyor…
FİNLANDİYA - Model
PORTEKİZ - Ürün Test Edici
MALEZYA - Mimar
İSVİÇRE - Model
NORVEÇ - Taksi Şoförü
TAYLAND - Dijital Göçebe
VİETNAM - Pilot
YUNANİSTAN - Oyuncu
AVUSTRALYA - Emlakçı
SİNGAPUR - Avukat
ALMANYA - Profesör
HOLLANDA - Oyuncu
POLONYA - Oyuncu
JAPONYA - Falcı
GÜNEY KORE - Polis Memuru
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Emlakçı
ÇİN - Bilim İnsanı
KANADA - Emlakçı
BİRLEŞİK KRALLIK - Tren Makinisti
İTALYA - Noter
FRANSA - Polis Memuru
AVUSTURYA - Oyuncu
BELÇİKA - Polis Memuru
RUSYA - Blogger
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - Pilot
BREZİLYA - Pilot
PAKİSTAN - Pilot
MISIR - Futbolcu
SUUDİ ARABİSTAN - Tüccar
ARJANTİN - YouTuber
FAS - Muhasebeci
KAZAKİSTAN - Yazılım Mühendisi
CEZAYİR - Futbolcu
KENYA - Profesyonel Kaykaycı
NİJERYA - Profesyonel Kaykaycı
TÜRKİYE - Polis Memuru