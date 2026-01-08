TOKİ Kars ve Bitlis kura sonuçları! İsim listesi PDF kura sonucu belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projesinde Kars ve Bitlis için kura süreci aynı gün içerisinde tamamlandı. Hak sahipleri ile hak sahibi olamayan başvuru sahipleri için izlenecek yollar da resmi kaynaklar üzerinden duyuruldu. TOKİ Kars ve Bitlis kura listelerinin tamamına TOKİ’nin resmi internet adresinden ulaşabilirsiniz. TOKİ Bitlis ve Kars sonuçlarına göre hak kazanan isimlerin bazıları şöyledir:

TOKİ KURA SONUÇLARI BİTLİS-KARS

Bugün gerçekleştirilen kura çekimleri, TOKİ’nin belirlediği takvim doğrultusunda ve noter gözetiminde yapıldı. Bitlis’teki kura çekimi saat 13.00 civarında Ziya Eren Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlendi. Kars’taki çekiliş ise aynı gün saat 14.30’da Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu’nda gerçekleştirildi. Her iki organizasyon da canlı yayınlarla kamuoyuna açık şekilde takip edildi.

Çekilişlerin aynı gün tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar kısa süre içerisinde erişime açıldı. Bitlis’te toplam 2.363 konut, Kars’ta ise 1.730 konut için hak sahipleri belirlendi. Asil ve yedek listelerde yer alan isimler resmi platformlar üzerinden duyurulurken, hak sahibi olamayan başvuru sahipleri için başvuru bedellerinin iade süreci gündeme geldi.

TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI LİSTESİ

Bitlis ili için yapılan kura çekimi sonucunda 2.363 konutun hak sahipleri belirlendi. Çekiliş sabah saatlerinde yapılırken, süreç noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde tamamlandı. Kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte asil ve yedek listelerde yer alan vatandaşlar, hak sahipliği durumlarını resmi kanallar üzerinden kontrol edebiliyorlar.

Bitlis kura sonuçları, e-Devlet sistemi ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Bazı projelerde sonuç listeleri PDF formatında yayımlanırken, vatandaşlar T.C. kimlik numaralarıyla bireysel sorgulama yapabildi. Hak sahibi olamayan başvuru sahipleri için başvuru ücretlerinin otomatik olarak iade edileceği bilgisi paylaşıldı.

TOKİ KARS KURA SONUÇLARI LİSTESİ

Kars ili için düzenlenen kura çekimi, 8 Ocak 2026 Perşembe günü öğleden sonra gerçekleştirildi. Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu’nda yapılan çekilişle birlikte 1.730 konut için asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Kura süreci, TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden canlı yayınlandı.

Kars kura sonuçları da çekilişin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde ilan edildi. Vatandaşlar, sonuç listelerine TOKİ’nin resmi internet sitesinden ya da e-Devlet üzerinden ulaşabilecekler. Hak kazananlar için ilerleyen süreçte sözleşme imzalama ve ödeme aşamalarına ilişkin duyuruların TOKİ tarafından yapılacağı bildirildi.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kars ve Bitlis kura sonuçlarını öğrenmenin en pratik yolu e-Devlet sistemi oldu. Vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet hesaplarına giriş yaptıktan sonra “TOKİ Kura Sonucu Sorgulama” hizmeti üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla asil, yedek ya da hak sahibi olamama durumlarını sorgulayabilecekler.

Alternatif olarak sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr üzerinden de erişim sağlanıyor. Ana sayfada yer alan “Kura Sonuçları” veya “Duyurular” bölümünden ilgili il seçilerek sonuç listeleri görüntülenebiliyor. Canlı yayınlar için TOKİ’nin resmi YouTube kanalı takip edilebilecek.