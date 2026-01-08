RAM krizi Samsung’a yaradı: Resmen para bastı

TALEP PATLADI, DENGE BOZULDU

Bu sıçramanın arkasında yapay zekâ uygulamalarında kullanılan bellek çiplerine yönelik olağanüstü talep var. Özellikle DRAM, HBM ve NAND tarafında arzın sınırlı kalması, fiyatları hızla yukarı itti. Yapay zekâ hızlandırıcılarında kullanılan bellekler için Nvidia, AMD, Google, Meta, Microsoft ve OpenAI gibi devlerin yoğun talebi, piyasadaki dengeleri kökten değiştirdi.

Bellek üreticilerinin kapasitelerini daha kârlı yapay zekâ siparişlerine kaydırması, doğal olarak PC ve mobil cihazlarda kullanılan belleklerde arz sıkışıklığını beraberinde getirdi. Fiyatlar da bu yüzden hız kesmeden yükseliyor.