RAM krizi Samsung’a yaradı: Resmen para bastı

Ocak 08, 2026 17:40
Yapay zekâ patlaması bellek piyasasını altüst etti. Fiyatlar fırladı, talep tavan yaptı. Sonuç? Samsung Electronics yılın son çeyreğinde kârını neredeyse üçe katlamaya hazırlanıyor.

Bellek fiyatlarındaki sert yükseliş, Samsung’un bilançosunu adeta yeniden yazıyor. Şirket, geçen yılın son çeyreğinde faaliyet kârını yaklaşık üç kat artırarak 20 trilyon wona (yaklaşık 13,8 milyar dolar) çıkarmayı hedefliyor. Gelirin ise 93 trilyon won (64,16 milyar dolar) seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu tablo, gelirin yıllık bazda yüzde 23 arttığını, kârın ise neredeyse üçe katlandığını gösteriyor. Samsung ayrıntılı sonuçları 29 Ocak’ta açıklayacak.

TALEP PATLADI, DENGE BOZULDU

Bu sıçramanın arkasında yapay zekâ uygulamalarında kullanılan bellek çiplerine yönelik olağanüstü talep var. Özellikle DRAM, HBM ve NAND tarafında arzın sınırlı kalması, fiyatları hızla yukarı itti. Yapay zekâ hızlandırıcılarında kullanılan bellekler için Nvidia, AMD, Google, Meta, Microsoft ve OpenAI gibi devlerin yoğun talebi, piyasadaki dengeleri kökten değiştirdi.

Bellek üreticilerinin kapasitelerini daha kârlı yapay zekâ siparişlerine kaydırması, doğal olarak PC ve mobil cihazlarda kullanılan belleklerde arz sıkışıklığını beraberinde getirdi. Fiyatlar da bu yüzden hız kesmeden yükseliyor.

REKABET KIZIŞIYOR, ONAYLAR GELİYOR

Dünyanın en büyük bellek üreticisi Samsung, bu alanda SK Hynix ve ABD merkezli Micron ile kıyasıya rekabet ediyor. Şirket, 2023 ve 2024’te HBM3 ve HBM3E satışlarında zorluklar yaşasa da geçen yıl ilk kez HBM3E için tedarik onayı almayı başardı. Son dönemde ise HBM4 çipleri için de Nvidia’dan onay aldığı konuşuluyor.

“HYPER-BULL” DÖNEMİNE GİRİLDİ

Araştırma tarafında da tablo net: Counterpoint Research, bellek piyasasının “Hyper-Bull” olarak tanımlanan aşırı güçlü bir yükseliş evresine girdiğini söylüyor. Rapora göre mevcut koşullar, 2018’deki tarihi zirvenin bile ötesinde. 2025’in son çeyreğinde fiyatların yüzde 40–50, 2026’nın ilk çeyreğinde ise benzer oranlarda artması bekleniyor. İkinci çeyrek için de yaklaşık yüzde 20’lik ek bir yükseliş öngörülüyor.

HANGİ BİRİM NE KAZANDI?

Bu güçlü kârlılığın en büyük payı, yarı iletken satışlarını kapsayan Samsung Device Solutions biriminden geliyor. Dördüncü çeyrek kârının en az 15 trilyon wonluk kısmının bu segmentten gelmesi bekleniyor. Akıllı telefon tarafını yöneten Samsung MX’in aynı dönemde 2–3 trilyon won faaliyet kârı yazdığı tahmin ediliyor. Dış müşteriler için çip üreten Samsung Foundry zararını azaltırken, beyaz eşya ve tüketici elektroniğini kapsayan Samsung DX yoğun rekabet baskısı altında. Samsung Display ise kârlılığını koruyor.

