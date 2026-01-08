MEB 2026 AGS konu dağılımı değişti mi hangi dersten kaç soru çıkar?

ÖSYM tarafından 2026 AGS ve ÖABT sınavı için önemli bir duyuru geldi. Bu sene yapılacak sınavın soru ve konu dağılımları açıklandı.

Buna göre Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için Temmuz ayında yapılacak AGS'nin konu dağılımları yeniden düzenlendi.

2026 yılı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Her iki sınav da iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) KONU DAĞILIMI NASIL?

SÖZEL YETENEK

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Anlatımın Oluşması

Paragrafta Anlam

Sözel Mantık

SAYISAL YETENEK

Temel Matematik

Grafik ve Tablo Yorumlama

Mantıksal Muhakeme Problemleri

TARİH

Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi

Osmanlı Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

TÜRKİYE COĞRAFYASI

Türkiye Fiziki Coğrafyası

Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası

EĞİTİM BİLİMLERİ VE TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ

Eğitim Tarihi, Felsefi, Toplumsal, Ekonomik ve Politik Temelleri

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Sınıf Yönetimi

Program Okuryazarlığı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenme Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi

Rehberlik

Eğitim ve Öğretim Teknolojileri

Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

MEVZUAT

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İnsan Hakları Hukuku

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu

ÖABT ÖZEL EĞİTİM ALANI KONU DAĞILIMI

ALAN BİLGİSİ

Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu

Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek

İşitme ve Görme Yetersizliği

Erken Çocuklukta Özel Eğitim

Uygulamalı Davranış Analizi

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları

Özel Eğitimde Değerlendirme

Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi

Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler

ALAN EĞİTİMİ TESTİ