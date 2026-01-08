MEB 2026 AGS konu dağılımı değişti mi hangi dersten kaç soru çıkar?

ÖSYM tarafından 2026 AGS ve ÖABT sınavı için önemli bir duyuru geldi. Bu sene yapılacak sınavın soru ve konu dağılımları açıklandı.
Buna göre Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için Temmuz ayında yapılacak AGS'nin konu dağılımları yeniden düzenlendi.
2026 yılı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Her iki sınav da iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) KONU DAĞILIMI NASIL? SÖZEL YETENEK Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Anlatımın Oluşması Paragrafta Anlam Sözel Mantık SAYISAL YETENEK Temel Matematik Grafik ve Tablo Yorumlama Mantıksal Muhakeme Problemleri TARİH Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi Osmanlı Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi TÜRKİYE COĞRAFYASI Türkiye Fiziki Coğrafyası Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası EĞİTİM BİLİMLERİ VE TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ Eğitim Tarihi, Felsefi, Toplumsal, Ekonomik ve Politik Temelleri Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sınıf Yönetimi Program Okuryazarlığı Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Öğrenme Psikolojisi Gelişim Psikolojisi Rehberlik Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası İnsan Hakları Hukuku 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ÖABT ÖZEL EĞİTİM ALANI KONU DAĞILIMI ALAN BİLGİSİ Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek İşitme ve Görme Yetersizliği Erken Çocuklukta Özel Eğitim Uygulamalı Davranış Analizi Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Özel Eğitimde Değerlendirme Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler ALAN EĞİTİMİ TESTİ
2024 TYMM Özel Eğitim Programları Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Özel Eğitimde Aile Eğitimi