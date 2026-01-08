Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MEB 2026 AGS konu dağılımı değişti mi hangi dersten kaç soru çıkar?

AGS sınav takvimi ile ilgili ayrıntılar gündemde yer alırken, MEB AGS ve ÖABT konu dağılımları 2026’da yayımlandı. ÖSYM, Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) konu dağılımlarını kamuoyuyla paylaştı. 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) konu dağılımlarında değişiklik yapıldığı ve 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) alanlarına Özel Eğitim alanı eklendiği bildirildi.

MEB 2026 AGS konu dağılımı değişti mi hangi dersten kaç soru çıkar?
08.01.2026
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 18:12

ÖSYM tarafından 2026 AGS ve ÖABT sınavı için önemli bir duyuru geldi. Bu sene yapılacak sınavın soru ve konu dağılımları açıklandı.

Buna göre Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için Temmuz ayında yapılacak AGS'nin konu dağılımları yeniden düzenlendi.

2026 yılı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Her iki sınav da iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

MEB 2026 AGS konu dağılımı değişti mi hangi dersten kaç soru çıkar?

AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) KONU DAĞILIMI NASIL?

SÖZEL YETENEK

  • Sözcükte Anlam
  • Cümlede Anlam
  • Anlatımın Oluşması
  • Paragrafta Anlam
  • Sözel Mantık

SAYISAL YETENEK

  • Temel Matematik
  • Grafik ve Tablo Yorumlama
  • Mantıksal Muhakeme Problemleri
MEB 2026 AGS konu dağılımı değişti mi hangi dersten kaç soru çıkar?

TARİH

  • Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi
  • Osmanlı Tarihi
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

TÜRKİYE COĞRAFYASI

  • Türkiye Fiziki Coğrafyası
  • Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası
MEB 2026 AGS konu dağılımı değişti mi hangi dersten kaç soru çıkar?

EĞİTİM BİLİMLERİ VE TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ

  • Eğitim Tarihi, Felsefi, Toplumsal, Ekonomik ve Politik Temelleri
  • Öğretim Yöntem ve Teknikleri
  • Sınıf Yönetimi
  • Program Okuryazarlığı
  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
  • Öğrenme Psikolojisi
  • Gelişim Psikolojisi
  • Rehberlik
  • Eğitim ve Öğretim Teknolojileri
  • Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel
  • Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

MEVZUAT

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  • İnsan Hakları Hukuku
  • 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
  • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
  • 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu
MEB 2026 AGS konu dağılımı değişti mi hangi dersten kaç soru çıkar?

ÖABT ÖZEL EĞİTİM ALANI KONU DAĞILIMI

ALAN BİLGİSİ

  • Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu
  • Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek
  • İşitme ve Görme Yetersizliği
  • Erken Çocuklukta Özel Eğitim
  • Uygulamalı Davranış Analizi
  • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları
  • Özel Eğitimde Değerlendirme
  • Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi
  • Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler
MEB 2026 AGS konu dağılımı değişti mi hangi dersten kaç soru çıkar?

ALAN EĞİTİMİ TESTİ

  • 2024 TYMM Özel Eğitim Programları
  • Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi
  • Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
  • Özel Eğitimde Matematik Öğretimi
  • Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi
  • Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor
  • Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi
  • Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi
  • Özel Eğitimde Oyun ve Müzik
  • Özel Eğitimde Aile Eğitimi
