Enes Batur YouTube kanalını kapattı! Türkiye'nin en çok takipçiye sahip ismi değişti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
YouTube kanalındaki videolarla milyonlarca izlenme sayısına ulaşan ve böylece Türkiye’nin en tanınmış içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur, bu kez dikkat çeken bir kararla özellikle sosyal medya kullanıcılarının gündeme geldi.
Enes Batur, YouTube kanalını kapattı. Enes Batur'un YouTube kanalı, 16 milyon aboneye sahipti ve Türkiye’nin en büyük YouTube kanallarından biriydi. Bu karar, sosyal medyada büyük şaşkınlığa neden oldu.
Kanalın aktif yayın yapmamasına rağmen aylık milyonlarca TL pasif gelir getirdiği öne sürülmüştü.
Ruhi Çenet, Enes Batur'un kanalını kapatmasıyla 15.8 milyon abone ile Türkiye'nin en fazla aboneye sahip YouTuber'ı oldu.