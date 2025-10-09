Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Enes Batur YouTube kanalını kapattı! Türkiye'nin en çok takipçiye sahip ismi değişti

Yıllardır YouTube Türkiye'de, hazırladığı içerik ve oyun videoları ile adından sıkça bahsettiren Enes Batur, 16 milyon aboneye sahip kanalını kapattı. Aktif paylaşım yapılmamasına rağmen kanalın aylık milyonlarca TL pasif gelir sağladığı iddia ediliyordu. Batur'un hesabını kapatmasının ardından, Youtube Türkiye'nin en çok aboneye sahip kanalı unvanı el değiştirdi. Batur’un bu kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, takipçileri “neden kapattı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

Enes Batur YouTube kanalını kapattı! Türkiye'nin en çok takipçiye sahip ismi değişti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 16:46

kanalındaki videolarla milyonlarca izlenme sayısına ulaşan ve böylece Türkiye’nin en tanınmış içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur, bu kez dikkat çeken bir kararla özellikle kullanıcılarının gündeme geldi.

Enes Batur YouTube kanalını kapattı! Türkiye'nin en çok takipçiye sahip ismi değişti

ENES BATUR'DAN DİKKAT ÇEKEN YOUTUBE KARARI

Enes Batur, YouTube kanalını kapattı. Enes Batur'un YouTube kanalı, 16 milyon aboneye sahipti ve Türkiye’nin en büyük YouTube kanallarından biriydi. Bu karar, sosyal medyada büyük şaşkınlığa neden oldu.

Kanalın aktif yayın yapmamasına rağmen aylık milyonlarca TL getirdiği öne sürülmüştü.

Enes Batur YouTube kanalını kapattı! Türkiye'nin en çok takipçiye sahip ismi değişti

YOUTUBE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KANALI DEĞİŞTİ

Ruhi Çenet, Enes Batur'un kanalını kapatmasıyla 15.8 milyon abone ile Türkiye'nin en fazla aboneye sahip YouTuber'ı oldu.

Enes Batur YouTube kanalını kapattı! Türkiye'nin en çok takipçiye sahip ismi değişti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Ergene yeni bir aşka yelken açtı!
ETİKETLER
#sosyal medya
#youtube
#içerik üreticisi
#Pasif Gelir
#Enes Batur
#Youtube Türkiye
#Magazin
