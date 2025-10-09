Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Ergene yeni bir aşka yelken açtı!

Koçum Benim, Aşk Oyunu, Doktorlar ve Mucize Doktor gibi yapımlarda rol alan Yasemin Ergene, 4 Eylül'de İzzet Özilhan ile anlaşmalı olarak boşandı. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Yasemin Ergene'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ise magazin dünyasını karıştırdı.

YASEMİN ERGENE GÖNLÜNÜ CERRAHA KAPTIRDI

İddialara göre 4 Eylül tarihinde boşanan Yasemin Ergene, yeni bir aşka yelken açtı. Doktor Ela rolüyle popüler olan Yasemin Ergene, estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran' gönlünü kaptırdığı iddia edildi.

YASEMİN ÖZİLHAN "İHANET YOK" DEDİ

Yasemin Ergene, İzzet Özilhan ile boşanmasının ardından yaptığı paylaşımda; "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan “ihanet” ve “aldatma” içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi.

YASEMİN ERGENE'NİN KAYINVALİDE HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Magazin gündeminde sık sık "İstenmeyen gelin" olarak anılan Yasemin Ergene, oyunculuk kariyerini bıraktı ve hayatını ailesine adadı. Zaman zaman boşanmam haberleri çıksa da çift iddiaları her seferinde ancak Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan çifti 4 Eylül'de boşandı.

Yasemin Ergene'den dikkat çeken bir hamle geldi. Yasemin Ergene eski kayınvalidesi Emine Özilhan'ı takipten çıktı. Ünlü ismin bu hamlesi, aralarında sorun olduğu iddialarını gündeme getirdi.