İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene, kayınvalidesini tek kalemde sildi

Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle popüler olan Yasemin Ergene 14 yıl önce iş insanı İzzet Özilhan ile evlendi. Yasemin Ergene açıklamasında, ihanet iddialarını yalanlarken, çeşitli iddialara ise cevap vermedi. Yasemin Ergene'nin son hamlesi ise dikkatlerden kaçmadı.

YASEMN ERGENE KAYINVALİDESİNİ TAKİPTEN ÇIKTI

Magazin gündeminde sık sık "İstenmeyen gelin" olarak anılan Yasemin Ergene, oyunculuk kariyerini bıraktı ve hayatını ailesine adadı. Zaman zaman boşanmam haberleri çıksa da çift iddiaları her seferinde ancak Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan çifti 4 Eylül'de boşandı.

Yasemin Ergene'den dikkat çeken bir hamle geldi. Yasemin Ergene eski kayınvalidesi Emine Özilhan'ı takipten çıktı. Ünlü ismin bu hamlesi, aralarında sorun olduğu iddialarını gündeme getirdi.

YASEMİN ERGENE "İHANET YOK" DEDİ

Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımda; "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan “ihanet” ve “aldatma” içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi.