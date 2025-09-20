Menü Kapat
İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene, kayınvalidesini tek kalemde sildi

Geçtiğimiz hafta İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene, tartışma yaşadığı iddia edilen kayınvalidesi Emine Özilhan'ı takipten çıktı. Yasemin Ergene ile Yasemin Özilhan'ın zaman zaman anlaşmazlık yaşadığı iddiaları gündemde yer alırken, bu hamle kafaları karıştırdı.

İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene, kayınvalidesini tek kalemde sildi
20.09.2025
20.09.2025
Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle popüler olan Yasemin Ergene 14 yıl önce iş insanı İzzet Özilhan ile evlendi. Yasemin Ergene açıklamasında, iddialarını yalanlarken, çeşitli iddialara ise cevap vermedi. Yasemin Ergene'nin son hamlesi ise dikkatlerden kaçmadı.

YASEMN ERGENE KAYINVALİDESİNİ TAKİPTEN ÇIKTI

Magazin gündeminde sık sık "İstenmeyen gelin" olarak anılan Yasemin Ergene, oyunculuk kariyerini bıraktı ve hayatını ailesine adadı. Zaman zaman boşanmam haberleri çıksa da çift iddiaları her seferinde ancak Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan çifti 4 Eylül'de boşandı.

İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene, kayınvalidesini tek kalemde sildi

Yasemin Ergene'den dikkat çeken bir hamle geldi. Yasemin Ergene eski kayınvalidesi Emine Özilhan'ı takipten çıktı. Ünlü ismin bu hamlesi, aralarında sorun olduğu iddialarını gündeme getirdi.

İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene, kayınvalidesini tek kalemde sildi

YASEMİN ERGENE "İHANET YOK" DEDİ

Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımda; "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan “ihanet” ve “aldatma” içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi.

İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene, kayınvalidesini tek kalemde sildi
Sıkça Sorulan Sorular

YASEMİN ERGENE KAÇ YAŞINDA?
22 Ocak 1985 Almanya doğumlu Yasemin Ergene, Koçum Benim dizisinde Eylül karakteriyle oyunculuğa başladı. Aşk Oyunu dizisinde oynadığı Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizisinde oynadığı Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de iş insanı İzzet Özilhan'la evlendi.
