TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
24°
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Ben Affleck ve Jennifer Lopez malikanelerini satamayınca indirime gitti!

Geçtiğimiz yıl boşanan Ben Affleck ve Jennifer Lopez, Beverly Hills'teki evlilik malikânelerini yeniden satışa çıkardı. Daha önce 68 milyon dolara listeledikleri lüks evin fiyatında indirime giden ünlü çift 52 milyon dolar istiyor. Lopez Hidden Hills'teki yeni evine hazırlanırken, Affleck ise ayrı bir malikâneye taşındı.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez malikanelerini satamayınca indirime gitti!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.09.2025
14:42
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
14:42

Hollywood'un ünlü çifti ve evli oldukları dönemde oturdukları 'teki malikâneyi yeniden satışa çıkardı. Çift, daha önce 68 milyon dolara satışa sundukları evi bu kez 52 milyon dolara listeledi.

BEN AFFLECK ve JENNIFER LOPEZ'DEN 16 MİLYON DOLAR DÜŞÜŞ

2023 yılında 60 milyon 850 bin dolara satın alınan 12 odalı, 24 banyolu devasa malikâne için Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti 20 milyon dolarlık ipotek masrafı ödediği ortaya çıktı.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez malikanelerini satamayınca indirime gitti!

Çifte yakın kaynaklar, Ben Affleck'in evi satma konusunda kararlı olduğunu ve fiyatı aşağı çekmek istediğini, Jennifer Lopez'in ise uzun süre 68 milyon doların altına inmek istemediğini belirtiyor. Ancak kaynaklarına göre evin fiyatı, Temmuz 2024'te ilk kez piyasaya çıktığından bu yana toplamda 16 milyon dolar indirildi.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez malikanelerini satamayınca indirime gitti!

JENNIFER LOPEZ İLE BEN AFFLECK'İN EVİNDE YOK YOK

Jennifer Lopez'in, Şubat 2024'te California Hidden Hills'te 10 bin metrekarelik yeni bir ev satın aldığı biliniyor. Ahır, at binme alanı, misafir evi ve havuz bulunan yeni malikânesini tadilat ettiren Lopez, Beverly Hills'teki evde kalmaya devam ediyor.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez malikanelerini satamayınca indirime gitti!

Ben Affleck ise Temmuz 2024'te çiftin evinden ayrılarak Brentwood'da 20,5 milyon dolarlık bir ev satın aldı. Ancak kısa süre içinde bu evi de elden çıkararak, halen yapımı süren "ultra lüks ve son derece özel" yeni bir eve taşındı.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez malikanelerini satamayınca indirime gitti!
TGRT Haber
