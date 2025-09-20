Ben Affleck ve Jennifer Lopez malikanelerini satamayınca indirime gitti!

Hollywood'un ünlü çifti Ben Affleck ve Jennifer Lopez evli oldukları dönemde oturdukları Beverly Hills'teki malikâneyi yeniden satışa çıkardı. Çift, daha önce 68 milyon dolara satışa sundukları evi bu kez 52 milyon dolara listeledi.

BEN AFFLECK ve JENNIFER LOPEZ'DEN 16 MİLYON DOLAR DÜŞÜŞ

2023 yılında 60 milyon 850 bin dolara satın alınan 12 odalı, 24 banyolu devasa malikâne için Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti 20 milyon dolarlık ipotek masrafı ödediği ortaya çıktı.

Çifte yakın kaynaklar, Ben Affleck'in evi satma konusunda kararlı olduğunu ve fiyatı aşağı çekmek istediğini, Jennifer Lopez'in ise uzun süre 68 milyon doların altına inmek istemediğini belirtiyor. Ancak emlak kaynaklarına göre evin fiyatı, Temmuz 2024'te ilk kez piyasaya çıktığından bu yana toplamda 16 milyon dolar indirildi.

JENNIFER LOPEZ İLE BEN AFFLECK'İN EVİNDE YOK YOK

Jennifer Lopez'in, Şubat 2024'te California Hidden Hills'te 10 bin metrekarelik yeni bir ev satın aldığı biliniyor. Ahır, at binme alanı, misafir evi ve havuz bulunan yeni malikânesini tadilat ettiren Lopez, Beverly Hills'teki evde kalmaya devam ediyor.

Ben Affleck ise Temmuz 2024'te çiftin evinden ayrılarak Brentwood'da 20,5 milyon dolarlık bir ev satın aldı. Ancak kısa süre içinde bu evi de elden çıkararak, halen yapımı süren "ultra lüks ve son derece özel" yeni bir eve taşındı.