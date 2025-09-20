Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Lvbel C5, Alişan ve İsmail Türüt için demediğini bırakmadı: Geberiyorsunuz parasızlıktan

Hav Hav şarkısıyla eleştiri oklarının hedefi olan Lvbel C5, konuk olduğu programda kendisini eleştiren Alişan ve İsmail Türüt'e demediğini bırakmadı. Lvbel C5 ilk önce Mustafa Sandal'a daha sonra ise Alişan ve İsmail Türüt'e "Geberiyorsunuz parasızlıktan" dedi.

Lvbel C5, Alişan ve İsmail Türüt için demediğini bırakmadı: Geberiyorsunuz parasızlıktan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 13:48

Lvbel C5, Orkun Işıtmak'ın programında kendisini eleştirenlere ateş püskürdü. İlk olarak hakkında konuşan Lvbel C5, daha sonra ise Alişan ve İsmail Türüt'e demediğini bırakmadı.

lVBEL C5, İSMAİL TÜRÜT'E ÖFKE KUSTU

İsmail Türüt 'ün kendisini Hav Hav şarkısı nedeniyle eleştirdiğini belirten Lvbel C5, “İsmail Türüt benim akrabalarıma küfretti. O kadar saygısız, pislik bir adam ki o!” dedi.

Lvbel C5, Alişan ve İsmail Türüt için demediğini bırakmadı: Geberiyorsunuz parasızlıktan

Alişan'ın da kendisine saygısızlık yaptığını dile getiren Lvbel C5,“Oğlum saçmalamayın! Kim olduğunuzun bir önemi yok, geberiyorsunuz parasızlıktan. Biz kazanıyoruz diye niye siz havlayan oluyorsunuz? Biraz saygılı olun!” dedi.

Lvbel C5, Alişan ve İsmail Türüt için demediğini bırakmadı: Geberiyorsunuz parasızlıktan

MUSTAFA SANDAL HAKKINDAKİ SÖZLERİNE ELETİRİ YAĞDI

Katıldığı programda Mustafa Sandal hakkında konuşan Lvbel C5, “Bitti onların devri. ‘Onun arabası var, güzel mi güzel’ diye şarkı yapıyorsun. Onlar arkadan havlarlar diyen birine laf ediyorsun. Eskisin, defol.” şeklinde konuştu.

Lvbel C5, Alişan ve İsmail Türüt için demediğini bırakmadı: Geberiyorsunuz parasızlıktan
