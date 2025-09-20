Lvbel C5, Alişan ve İsmail Türüt için demediğini bırakmadı: Geberiyorsunuz parasızlıktan

Lvbel C5, Orkun Işıtmak'ın programında kendisini eleştirenlere ateş püskürdü. İlk olarak Mustafa Sandal hakkında konuşan Lvbel C5, daha sonra ise Alişan ve İsmail Türüt'e demediğini bırakmadı.

lVBEL C5, İSMAİL TÜRÜT'E ÖFKE KUSTU

İsmail Türüt 'ün kendisini Hav Hav şarkısı nedeniyle eleştirdiğini belirten Lvbel C5, “İsmail Türüt benim akrabalarıma küfretti. O kadar saygısız, pislik bir adam ki o!” dedi.

Alişan'ın da kendisine saygısızlık yaptığını dile getiren Lvbel C5,“Oğlum saçmalamayın! Kim olduğunuzun bir önemi yok, geberiyorsunuz parasızlıktan. Biz kazanıyoruz diye niye siz havlayan oluyorsunuz? Biraz saygılı olun!” dedi.

MUSTAFA SANDAL HAKKINDAKİ SÖZLERİNE ELETİRİ YAĞDI

Katıldığı programda Mustafa Sandal hakkında konuşan Lvbel C5, “Bitti onların devri. ‘Onun arabası var, güzel mi güzel’ diye şarkı yapıyorsun. Onlar arkadan havlarlar diyen birine laf ediyorsun. Eskisin, defol.” şeklinde konuştu.