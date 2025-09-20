Kırgın Çiçekler'in Kemal'i Cansu Fırıncı evlendi!

Pek çok dizide rol alan Cansu Fırıncı, Sevgi Görgüç ile dünyaevine girdi. Çift, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştirdi.

CANSU FIRINCI EVLENDİ

Cansu Fırıncı, iki yıldır birlikte olduğu makyaj sanatçısı Sevgi Görgüç ile evlendi. İkilinin bu mutlu günlerine dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Cansu Fırıncı son olarak Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde rol aldı. .Yakın arkadaşlarının şahitliğini yaptığı çift Kınalıada’da düğün yapacak. Sevgi Görgüç “Gelin” dizisinde çalışıyordu.