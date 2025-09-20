Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş mimikleriyle konuştu

Türk müziğinin sevilen sesi Ebru Gündeş, havaalanında makyajsız objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ve başını öne eğerek sadece mimikleriyle tepki veren ünlü sanatçının bu tavrı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların çoğu bu davranışı ''kibirli'' bulurken, bazıları da Gündeş'in makyajsız haliyle görüntülenmek istememesini doğal karşıladı.

EBRU GÜNDEŞ MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİ

Son olarak ünlü sanatçı, havaalanında GazeteMagazin muhabiri Mustafa Ağdağ tarafından makyajsız halde görüntülendi. Soruları cevapsız bırakan Ebru Gündeş, makyajsız görüntülenmekten hiç memnun olmadığı görüldü.

EBRU GÜNDEŞ MİMİKLERİYLE CEVAP

Ebru Gündeş kameraları görünce hiç memnun olmadı. Mimikleriyle durumdan hiç hoşnut olmadığını belirten Ebru Gündeş'e bazı sosyal medya kullanıcıları ise sahip çıktı. Sosyal medyada, "Makyajsız olduğu için konuşmak istemiyor ama yine de çok güzel bir kadın olduğunun farkında değil" diyerek sanatçıyı savundu.

EBRU GÜNDEŞ'İN SON İMAJINA BEĞENİ YAĞMIŞTI

Son halini sosyal medyadan paylaşan Ebru Gündeş'in kalın kaşları dikkatlerden kaçmadı. Bazı kullanıcılar kaşlarını hiç beğenmediklerini belirterek, eleştiri yaptı. Bazıları ise bu kaş şeklinin onu daha genç gösterdiğini belirtti.