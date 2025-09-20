Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş mimikleriyle konuştu

Uzun süredir Dubai'de yaşayan Ebru Gündeş, havalimanında makyajsız halde yakalandı. Muhabirlerin sorularını cevapsız bırakan ebru Gündeş, durumdan rahatsız olduğunu ise mimikleriyle anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 11:52

Türk müziğinin sevilen sesi , havaalanında objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ve başını öne eğerek sadece mimikleriyle tepki veren sanatçının bu tavrı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların çoğu bu davranışı ''kibirli'' bulurken, bazıları da Gündeş'in makyajsız haliyle görüntülenmek istememesini doğal karşıladı.

EBRU GÜNDEŞ MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİ

Son olarak ünlü sanatçı, havaalanında GazeteMagazin muhabiri Mustafa Ağdağ tarafından makyajsız halde görüntülendi. Soruları cevapsız bırakan Ebru Gündeş, makyajsız görüntülenmekten hiç memnun olmadığı görüldü.

Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş mimikleriyle konuştu

EBRU GÜNDEŞ MİMİKLERİYLE CEVAP

Ebru Gündeş kameraları görünce hiç memnun olmadı. Mimikleriyle durumdan hiç hoşnut olmadığını belirten Ebru Gündeş'e bazı kullanıcıları ise sahip çıktı. Sosyal medyada, "Makyajsız olduğu için konuşmak istemiyor ama yine de çok güzel bir kadın olduğunun farkında değil" diyerek sanatçıyı savundu.

Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş mimikleriyle konuştu

EBRU GÜNDEŞ'İN SON İMAJINA BEĞENİ YAĞMIŞTI

Son halini sosyal medyadan paylaşan Ebru Gündeş'in kalın kaşları dikkatlerden kaçmadı. Bazı kullanıcılar kaşlarını hiç beğenmediklerini belirterek, eleştiri yaptı. Bazıları ise bu kaş şeklinin onu daha genç gösterdiğini belirtti.

Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş mimikleriyle konuştu

Sıkça Sorulan Sorular

EBRU GÜNDEŞ KAÇ YAŞINDA?
12 Ekim 1974 doğumlu Ebru Gündeş, ilk olarak Emel Sayın'a vokalistlik yaptı. Ebru Gündeş, ilk albümün ardından hemen ikinci albümün hazırlıklarına başlar ve ertesi yıl Tatlı Bela yayınlanır. Genç sanatçı, Tatlı Bela'da bu sefer ağırlıklı olarak slow ve romantik parçalar seslendirir. Üçüncü albümü 1995 yılında çıkar. Albüm, "Fırtınalar" adlı ilk hitiyle ses getirir ve hit şarkıları peş peşe gelir.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lvbel C5'ten Mustafa Sandal'a zehir zemberek sözler! Gerginlik tırmanıyor
ETİKETLER
#sosyal medya
#ebru gündeş
#makyajsız
#ünlü
#Kamuoyu
#Havaalanı İşletmeleri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.