Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Bakan Bolat açıkladı: Enflasyon 48 ayın en düşük seviyesinde, hedef 2026’da 20’li rakamların altı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı enflasyon verilerine yönelik değerlendirmede bulundu. Bakan Bolat, "Enflasyon hedeflerinden taviz vermeden, fiyat istikrarına ve gıda arz güvenliğine katkı sağlayacak, üreticiyi ve tüketiciyi gözetecek tüm tedbirler bütüncül şekilde uygulanmaya devam edilecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat açıkladı: Enflasyon 48 ayın en düşük seviyesinde, hedef 2026’da 20’li rakamların altı
Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumunun kasım ayı verilerine yönelik açıklama yaptı. Makroekonomide olumlu gelişmelerin hızlanarak güçlendiğini vurgulayan Bolat, "Büyüme, yatırımlar, , ihracat ve sektörel güven endekslerindeki olumlu artışlar, enflasyon cephesinden de gelen olumlu ve ümit verici verilerle güçlendi. Son 48 ayın en düşük enflasyon verisi, gerek tüketici enflasyonu, gerekse gıda ve hizmetler enflasyonu ile üretici fiyatları enflasyonunda aşağı yönlü gerileme devam ediyor. Önümüzdeki yıl, enflasyon oranında 20'li rakamların en alt seviyesine inmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat açıkladı: Enflasyon 48 ayın en düşük seviyesinde, hedef 2026’da 20’li rakamların altı

Bolat, kasımda aylık enflasyonun yüzde 0,87 ile son 30 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini, böylece yıllık enflasyonun kasımda son 48 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 31,07'ye gerilediğine dikkati çekerek, 2023 Mayıs tepe noktasına göre enflasyonun 44,4 puan düştüğünü ifade etti.

Gıda fiyatlarının aylık yüzde 0,69 düştüğünü, yıllık enflasyonun son 48 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 27,44'e gerilediğini belirten Bolat, hizmetler grubunda yıllık enflasyonun kasımda bir önceki aya göre 0,23 puan azalarak, yüzde 44,21 ile son 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Bolat açıkladı: Enflasyon 48 ayın en düşük seviyesinde, hedef 2026’da 20’li rakamların altı

21 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜME

Bolat, kira fiyatlarının da aylık enflasyonda son 33 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 2,49'a inerken, yıllık enflasyonun son 32 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 63,59 olarak gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti:

"Enerji, gıda ve içecekler, tütün ve altın ürünleri hariç TÜFE (Çekirdek-C) aylık enflasyonu kasımda yüzde 1,22 oranında gerçekleşirken, yıllık çekirdek enflasyon ise son 48 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 31,65'e inmiştir. Ekonomimiz 2025 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyürken, yıllıklandırılmış nominal GSYH 1 trilyon 538 milyar dolara yükselmiş, pandeminin ardından son 21 çeyrektir kesintisiz büyümesine devam etmiştir. Cari işlemler açığının GSYH içindeki payı 2025 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 1,3 gerçekleşerek tarihsel ortalamasının oldukça altında seyreden dengeli görünümünü korumuştur. Cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmeler neticesinde ülke risk primimiz (CDS) önemli bir gerilemeyle son 7,5 yılın en düşük seviyesi olan 233 baz puanı görmüştür. Bu gelişmeler ise finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine olumlu katkı sunmaktadır."

Bakan Bolat açıkladı: Enflasyon 48 ayın en düşük seviyesinde, hedef 2026’da 20’li rakamların altı

Bolat, ekonomide büyüme trendi devam ederken, işsizlik oranının ekimde 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5'e indiğine ve böylece son 30 aydır tek haneli seviyesini koruyarak yüzde 10'un altında seyrettiğine dikkati çekti. Ekonomideki büyümeye, iş gücü piyasası ve dış ticaretteki olumlu seyirlerin eşlik ettiğini belirten Bolat, "Enflasyondaki düşüş de olumlu görünümü desteklemektedir. Enflasyon hedeflerinden taviz vermeden, başta olmak üzere fiyat istikrarına ve gıda arz güvenliğine katkı sağlayacak, üreticiyi ve tüketiciyi gözetecek tüm tedbirler bütüncül bir şekilde uygulanmaya devam edilecektir." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
#enflasyon
#ticaret
#istihdam
#ekonomik büyüme
#gıda fiyatları
#Ekonomi
