Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva’nın İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’e olan benzerliği dikkat çekti

Beşiktaş'a transfer olan Jota Silva, önceki gün nişanlısı Rita Riberio Nişantaşı'nda görüntülendi. 26 yaşındaki Jota Silva’yı görenler İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'e benzetti.

Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva’nın İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’e olan benzerliği dikkat çekti
Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva yaz döneminde tarafından kadrosuna katmak için kiralama yöntemi tercih edildi. İstanbul'a adapte olan Jota Silva, geçtiğimiz gün 'nda görüntülendi. Jota Silva’nın İbrahim Tatlıses’in oğlu ’e olan benzerliği dikkat çekti

JOTA SILVA'YI GÖRENLER İDO TATLISES DEDİ

Beşiktaşlı Portekizli futbolcusu Jota Silva ve sevgilisi Rita Riberio, Nişantaşı’ndan görüntülendi. Jota Silva’nın İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’e olan benzerliği dikkat çekti.

Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva’nın İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’e olan benzerliği dikkat çekti

İDO TATLISES ESTETİKLERİYLE GÜNDEM OLDU

Eski haliyle yeni hali çok karşılaştırılan İdo Tatlıses, 2018 yılında burun estetiğiyle ilgili, “Estetik yok, rötuş var sadece. Burun kemiği alınırken rötuş yapıldı.” dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva’nın İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’e olan benzerliği dikkat çekti
Metin Akdülger'in annesinden bahsetmesi üzerine Hande Erçel'in yüz ifadesi duygulandırdı
Yoğun bakımda olan Murat Cemcir hakkında hastaneden yeni açıklama

JOTA SILVA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1 Ağustos 1999 doğumlu Jota Silva, kanat pozisyonunda oynayan Portekizli millî futbolcudur. Nottingham Forest'li oyuncu kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir.
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#ido tatlıses
#nişantaşı
#Jota Silva
#Magazin
