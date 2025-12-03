Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva’nın İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’e olan benzerliği dikkat çekti

Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva yaz transfer döneminde Beşiktaş tarafından kadrosuna katmak için kiralama yöntemi tercih edildi. İstanbul'a adapte olan Jota Silva, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Jota Silva’nın İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’e olan benzerliği dikkat çekti

JOTA SILVA'YI GÖRENLER İDO TATLISES DEDİ

İDO TATLISES ESTETİKLERİYLE GÜNDEM OLDU

Eski haliyle yeni hali çok karşılaştırılan İdo Tatlıses, 2018 yılında burun estetiğiyle ilgili, “Estetik yok, rötuş var sadece. Burun kemiği alınırken rötuş yapıldı.” dedi.