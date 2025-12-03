Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva’nın İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’e olan benzerliği dikkat çekti

Kategoriler
İstanbul
Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva yaz transfer döneminde Beşiktaş tarafından kadrosuna katmak için kiralama yöntemi tercih edildi. İstanbul'a adapte olan Jota Silva, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Jota Silva’nın İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’e olan benzerliği dikkat çekti
Beşiktaşlı Portekizli futbolcusu Jota Silva ve sevgilisi Rita Riberio, Nişantaşı’ndan görüntülendi. Jota Silva’nın İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’e olan benzerliği dikkat çekti.
Eski haliyle yeni hali çok karşılaştırılan İdo Tatlıses, 2018 yılında burun estetiğiyle ilgili, “Estetik yok, rötuş var sadece. Burun kemiği alınırken rötuş yapıldı.” dedi.