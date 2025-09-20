Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Lvbel C5'ten Mustafa Sandal'a zehir zemberek sözler! Gerginlik tırmanıyor

Geçtiğimiz haftalarda başlayan Mustafa Sandal ile Lvbel C5 polemiği bu hafta iyice tırmandı. Katıldığı programda Mustafa Sandal hakkında konuşan rapçi Lvbel C5, "Bitti onların devri hadi güle güle" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 10:20

, konserinde Lvbel C5'in Hav Hav şarkısını eleştirmiş ve gündem olmuştu. İkili arasında yaşanan polemik bu hafta iyice tırmandı. Orkun Işıtmak'ın sorularını cevaplayan rapçi Lvbel C5, Mustafa Sandal hakkında zehir zemberek sözler sarf etti.

MUSTAFA SANDAL İLE LVCEL C5 POLEMİĞİ BÜYÜYOR

Katıldığı programda Mustafa Sandal hakkında konuşan Lvbel C5, “Bitti onların devri. ‘Onun arabası var, güzel mi güzel’ diye şarkı yapıyorsun. Onlar arkadan havlarlar diyen birine laf ediyorsun. Eskisin, defol.” şeklinde konuştu.

MUSTAFA SANDAL, LVBEL C5'E BÖYLE GÖNDERME YAPTI

Her şey Mustafa Sandal’ın Harbiye konserinde yaptığı bir espriyle başladı. Sandal, sahnede “Bir ara düşündüm, ‘Miyav Miyav’ diye şarkı yapsam mı diye… Sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ dedim, içime sinmedi” sözleriyle genç rapçilerin tarzına gönderme yaptı. Bu çıkış, Lvbel C5’in “Havhavhav” şarkısına üstü kapalı bir olarak yorumlandı.

Lvbel C5, Mustafa Sandal'ın sözleri sonrası, “Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyeyse açsın Spotify’ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim. Ona şarkı vermem.” dedi.

MUSTAFA SANDAL, LVBEL C5'İ TIKLANMA BOTLARIYLA VURDU

Mustafa Sandal cevap vermeden duramadı ve “Sevgili kardeşim; sağ olsunlar, halkımız 31 sene önce bana sınırsız premium üyeliği verdi, tasalanma. Bizim zamanımızda tıklama botları falan yoktu. Biz yüreklere dokunmuşuz ki çok şükür bugünlere gelmişiz. ‘Tıklansın’ diye havhav miyav yerine, kendi tarzımla ‘Aşkına Destan’ı yaptım dedim sahnede. ... Esprim seni kırdıysa Mustafa abinin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem. Sataşanlardan değil, kalıcı ve yüreklere dokunanlardan olmanı temenni ederim. ... yolculuğunda sonsuz başarılar dilerim.” dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

LVBEL C5 KİMDİR?
Süleyman Burak Bodur ya da bilinen sahne adıyla Lvbel C5 Türk rap şarkıcısı ve söz yazarı. 2025 yılında yayımlamış olduğu HAVHAVHAV şarkısıyla medyada yankı uyandırdı. Bu şarkı geniş kitlelerce eleştirildi. 6 Mayıs 2025 tarihinde şarkılarında uyuşturucu maddeye özendirme suçundan tutuklandı daha sonra serbest bırakıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ece Seçkin'in kabusları bitmedi! Ev hapsindeyken bile tacizler devam etti
ETİKETLER
#müzik
#konser
#mustafa sandal
#eleştiri
#Lvbel C5
#Polemik
#Magazin
