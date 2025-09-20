Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ece Seçkin'in kabusları bitmedi! Ev hapsindeyken bile tacizler devam etti

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez çifti kendileri 4 yıldır ölümle tehdit eden eden kişi hakkında geçtiğimiz günlerde çağrıda bulunmuştu. Hakkında ev hapsi cezası verilen A.U.S.'nin tacizleri devam ettirdiği öğrenilirken, şahıs hakkında hastanede 3 hafta boyunca gözlem altında tutulma kararı verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 09:54

geçtiğimiz hafta "imdat" diyerek sosyal medya hesabından hem kendisini hem de eşini 4 yıldır ölümle tehdit ede kişiyle ilgili yardım istemişti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan şahıs, şartıyla serbest bırakılmıştı. Şahıs, il dışında bulunan ikamet adresinden dahi Ece Seçkin'i ve ailesini etmeyi sürdürdü.

EV HAPSİNDEYKEN DAHİ ECE SEÇKİN'İ TACİZ ETMEYE DEVAM ETTİ

Ece Seçkin'in avukatı yaptığı paylaşımda, "Şüpheli, 16 Eylül 2025 tarihinde bulunduğu ilden bir taksiciyle anlaşarak, müvekkilimizin adres ve telefon bilgilerini taksi şoförüyle paylaşmış ve konutuna taksi göndermek suretiyle yanına gelmesini istemiştir" ifadelerine yer verdi.

Ece Seçkin'in kabusları bitmedi! Ev hapsindeyken bile tacizler devam etti

Tacizlerin devam etmesinin ardından "Tarafımızca şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapor doğrultusunda, şüpheli hakkında CMK 74/1 maddesi gereği 3 haftalık gözlem altına alınması kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ECE SEÇKİN YAŞADIĞI KORKUYU PAYLAŞTI

Ece Seçkin ise yaşadığı korku dolu anları, "Süreç boyunca yaşadığım korkuyu dile getirip canınızı sıkmak istemedim. Ancak maalesef, şahsa verilen ev hapsine rağmen bu olaylar gerçekleşti. Sürecim boyunca yanımda olan avukatlarım Şirin Çalık ve Gökhan Eker, soruşturmayı titizlikle yürüten savcımız ve tüm personellere, İstanbul Asayiş Büro Amirliği ile Beylikdüzü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne teşekkür ederim. Tek bir kadının bile huzursuz hissetmeden yaşayabileceği bir hayat diliyorum. Şahıs, hastanede tedavi altında, ben ise güvendeyim. Destek olan ve yalnız olmadığımı hissettiren herkese ayrıca teşekkür ederim" sözleriyle anlattı.

Ece Seçkin'in kabusları bitmedi! Ev hapsindeyken bile tacizler devam etti

ECE SEÇKİN "İMDAT" DİYEREK YARDIM İSTEMİŞTİ

Ece Seçkin sosyal medya hesabından "İMDAT! başlığıyla yaşadıklarını anlattı. Sadece kendisini değil çevresini de tehdit eden şahıs hakkında konuşan Ece Seçkin, "Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır." dedi.

Ece Seçkin'in kabusları bitmedi! Ev hapsindeyken bile tacizler devam etti

Ölüm tehditleri aldıklarını belirten Ece Seçkin, "İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir. Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir." diyerek bir daha salıverilmemesi için yardım çağrısında bulundu.

Ece Seçkin'in kabusları bitmedi! Ev hapsindeyken bile tacizler devam etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş havuz başında kaza geçirdi, yürekler ağza geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyuncu Emre Bulut küplere bindi! İsim benzerliği başını yaktı
ETİKETLER
#taciz
#ece seçkin
#ev hapsi
#şizofreni
#Adli Kontrol
#Ölüm Tehditi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.