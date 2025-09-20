Ece Seçkin'in kabusları bitmedi! Ev hapsindeyken bile tacizler devam etti

Ece Seçkin geçtiğimiz hafta "imdat" diyerek sosyal medya hesabından hem kendisini hem de eşini 4 yıldır ölümle tehdit ede kişiyle ilgili yardım istemişti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şahıs, il dışında bulunan ikamet adresinden dahi Ece Seçkin'i ve ailesini taciz etmeyi sürdürdü.

EV HAPSİNDEYKEN DAHİ ECE SEÇKİN'İ TACİZ ETMEYE DEVAM ETTİ

Ece Seçkin'in avukatı yaptığı paylaşımda, "Şüpheli, 16 Eylül 2025 tarihinde bulunduğu ilden bir taksiciyle anlaşarak, müvekkilimizin adres ve telefon bilgilerini taksi şoförüyle paylaşmış ve konutuna taksi göndermek suretiyle yanına gelmesini istemiştir" ifadelerine yer verdi.

Tacizlerin devam etmesinin ardından "Tarafımızca şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapor doğrultusunda, şüpheli hakkında CMK 74/1 maddesi gereği 3 haftalık gözlem altına alınması kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ECE SEÇKİN YAŞADIĞI KORKUYU PAYLAŞTI

Ece Seçkin ise yaşadığı korku dolu anları, "Süreç boyunca yaşadığım korkuyu dile getirip canınızı sıkmak istemedim. Ancak maalesef, şahsa verilen ev hapsine rağmen bu olaylar gerçekleşti. Sürecim boyunca yanımda olan avukatlarım Şirin Çalık ve Gökhan Eker, soruşturmayı titizlikle yürüten savcımız ve tüm personellere, İstanbul Asayiş Büro Amirliği ile Beylikdüzü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne teşekkür ederim. Tek bir kadının bile huzursuz hissetmeden yaşayabileceği bir hayat diliyorum. Şahıs, hastanede tedavi altında, ben ise güvendeyim. Destek olan ve yalnız olmadığımı hissettiren herkese ayrıca teşekkür ederim" sözleriyle anlattı.

ECE SEÇKİN "İMDAT" DİYEREK YARDIM İSTEMİŞTİ

Ece Seçkin sosyal medya hesabından "İMDAT! başlığıyla yaşadıklarını anlattı. Sadece kendisini değil çevresini de tehdit eden şahıs hakkında konuşan Ece Seçkin, "Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır." dedi.

Ölüm tehditleri aldıklarını belirten Ece Seçkin, "İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir. Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir." diyerek bir daha salıverilmemesi için yardım çağrısında bulundu.