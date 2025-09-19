Türkiye güzeli Zeynep Tokuş havuz başında kaza geçirdi, yürekler ağza geldi

Deli Yürek, Yazgı, Aşkın Kıyameti, Vizontele gibi yapımlarda rol alan Zeynep Tokuş, Deli Yürek dizisiyle şöhreti yakaladı. Zeynep Tokuş, Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı ve yoga eğitmenliği yapmaya başladı. Akrobatik hareketler sergileyen Zeynep Tokuş, kaza geçirdi.
Kendisine yepyeni bir hayat kuran Zeynep Tokuş, 2017 yılında da yoga eğitmeni oldu. Yaptığı akrobatik yoga hareketlerini sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Tokuş, dün havuz başında ise kaza geçirdi.
Havuz kenarında yoga yaptığı anları paylaşan Zeynep Tokuş, "İtiraf ediyorum bu videoyu çekerken havuzun oradaki kapaktan içeri düştüm. Meğer makine dairesinin kapağı gevşemiş, ben de pratik sonunda üzerine bastım. Biraz hırpalandım. Çok şükür bir şey olmadı, iyiyim" dedi.
Paylaştığı videolarla beğeni toplayan Zeynep Tokuş, bu süreçte harcadığı çabayı da takipçileriyle paylaşmıştı. Zeynep Tokuş, harcadığı emeği, "İnanın hiçbir şey öyle bir günde olmuyor... Meyve ağacı misal; emek istiyor, su istiyor, güneş istiyor, budanmak istiyor, her şeyden önemlisi zaman istiyor olgunlaşıp meyve vermek için. Nihayetinde bir küçücük tohum her bir meyvesinin içinde de tohum barındıran bir meyve ağacına dönüyor mu dönüyor." sözleriyle anlattı.