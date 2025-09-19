Menü Kapat
Editor
 Dilek Ulusan

Türkiye güzeli Zeynep Tokuş havuz başında kaza geçirdi, yürekler ağza geldi

1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, Deli Yürek dizisi ile başladığı oyunculuk kariyerini bıraktı ve yoga eğitmenliği yapmaya başladı. Zeynep Tokuş, son olarak yoga yaparken kaza geçirdiği anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye güzeli Zeynep Tokuş havuz başında kaza geçirdi, yürekler ağza geldi
Dilek Ulusan
GİRİŞ:
19.09.2025
17:30
GÜNCELLEME:
19.09.2025
17:30

, Yazgı, Aşkın Kıyameti, Vizontele gibi yapımlarda rol alan Zeynep Tokuş, Deli Yürek dizisiyle şöhreti yakaladı. Zeynep Tokuş, Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı ve eğitmenliği yapmaya başladı. Akrobatik hareketler sergileyen Zeynep Tokuş, geçirdi.

ZEYNEP TOKUŞ KAZA GEÇİRDİ

Kendisine yepyeni bir hayat kuran Zeynep Tokuş, 2017 yılında da yoga eğitmeni oldu. Yaptığı akrobatik yoga hareketlerini sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Tokuş, dün havuz başında ise kaza geçirdi.

Türkiye güzeli Zeynep Tokuş havuz başında kaza geçirdi, yürekler ağza geldi

Havuz kenarında yoga yaptığı anları paylaşan Zeynep Tokuş, "İtiraf ediyorum bu videoyu çekerken havuzun oradaki kapaktan içeri düştüm. Meğer makine dairesinin kapağı gevşemiş, ben de pratik sonunda üzerine bastım. Biraz hırpalandım. Çok şükür bir şey olmadı, iyiyim" dedi.

Türkiye güzeli Zeynep Tokuş havuz başında kaza geçirdi, yürekler ağza geldi

Paylaştığı videolarla beğeni toplayan Zeynep Tokuş, bu süreçte harcadığı çabayı da takipçileriyle paylaşmıştı. Zeynep Tokuş, harcadığı emeği, "İnanın hiçbir şey öyle bir günde olmuyor... Meyve ağacı misal; emek istiyor, su istiyor, güneş istiyor, budanmak istiyor, her şeyden önemlisi zaman istiyor olgunlaşıp meyve vermek için. Nihayetinde bir küçücük tohum her bir meyvesinin içinde de tohum barındıran bir meyve ağacına dönüyor mu dönüyor." sözleriyle anlattı.

Türkiye güzeli Zeynep Tokuş havuz başında kaza geçirdi, yürekler ağza geldi

Sıkça Sorulan Sorular

ZEYNEP TOKUŞ ŞİMDİ NE İŞ YAPIYOR?
1977 doğumlu Zeynep Tokuş, 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü oynayarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. Oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş, pilates hocalığı yapıyor.
