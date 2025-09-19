Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Oyuncu Emre Bulut küplere bindi! İsim benzerliği başını yaktı

Oyuncu Emre Bulut sabah hakkında çıkan sahte polis rozetiyle araç kaçırdığı iddiası hakkında açıklama yaptı. İsim benzerliğinden dolayı hakkında çıkan iddialara ateş püsküren Emre Bulut, "Bu sorumsuzca yaklaşım yalnızca mesleki itibarımı değil, ailemin onurunu ve saygınlığını da hedef almıştır" açıklamasını yaptı" dedi.

Oyuncu Emre Bulut küplere bindi! İsim benzerliği başını yaktı
Dilek Ulusan
19.09.2025
19.09.2025
Sahtekarlar, Hudutsuz Sevda, Alparslan: Büyük Selçuklu gibi yapımlarda rol alan oyuncu Emre Bulut hakkında sabah saatlerinde sahte polis rozetiyle bir vatandaşın aracını gasp ettiği iddiasıyla anıldı. Emre Bulut'un ifade verdiği ve tutuksuz yargılandığı iddiası gündem olurken, oyuncu sosyal medya medya hesabından sitem etti ve "Bu sorumsuzca yaklaşım yalnızca mesleki itibarımı değil, ailemin onurunu ve saygınlığını da hedef almıştır." dedi.

DOLANDIRICILIK İDDİASINA ADI KARIŞAN OYUNCU EMRE BULUT İSYAN ETTİ

Sabah saatlerinde birçok dizi projesinde yer alan oyuncu Emre Bulut'un adı dolandırıcılıkla anıldı. Oyuncu son paylaşımda durumun sadece isim benzerliğinden kaynaklandığını belirterek, "Belki de sadece bir isim benzerliğine dayanarak benim adımı, fotoğraflarımı böyle bir habere taşımıştır. Bu sorumsuzca yaklaşım yalnızca mesleki itibarımı değil, ailemin onurunu ve saygınlığını da hedef almıştır." dedi.

Oyuncu Emre Bulut küplere bindi! İsim benzerliği başını yaktı

Hakkında iddia edilen olayların hepsinin gerçeği yansıtmadığını belirten Emre Bulut, "Bu haber, oyunculuk kariyerimi bitirme noktasına götürebilecek derecede ağır bir itham içermektedir. Söz konusu haberlerde, sahte polis rozeti kullanarak araç aldığıma ve bu nedenle yargılandığıma dair iddialar yer almaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçek dışıdır. Öncelikle belirtmek isterim ki, hayatım boyunca ne Tokat'a ne de Amasya'ya gitmişliğim yoktur. Hiç kimseden araç istemedim, kimsenin malına da zarar vermedim. Polis rozeti taşıdığım, ya da kendimi polis olarak tanıttığım iddiası ise akıl almaz bir iftiradır. Hayatımda bugüne kadar üzerimde hiçbir şekilde polis rozeti bulundurmadım. Şunu açıkça belirtiyorum ki hakkımda ne bir soruşturma, ne de yargılandığım bir dava söz konusu değildir." dedi.

Oyuncu Emre Bulut küplere bindi! İsim benzerliği başını yaktı

Hukuki yollara başvuracağını belirten oyuncu, "Gerçek dışı bu haberle kişilik haklarıma, şeref ve saygılınlığıma ağır bir saldırı yapılmış, onurum ve itibarım zedelenmiştir. Haberi yayımlayan tüm medya kuruluşlarına karşı her türlü hukuki hakkımı kullanacağım. Basın özgürlüğü; yalan, iftira ve karalama içerikli haber yapma hakkı vermez. En basit araştırma yapılmadan ismimin bu tür bir olayla ilişkilendirilmesi ciddi bir gazetecilik faciasıdır. Haberi yapan tüm basın yayın kuruluşlarının bu açıklamamla birlikte, haber içeriğinin gerçek dışı olduğunu ve yapılacak bir düzeltme haberiyle kamuoyuna bildirilmesini rica ediyorum." dedi.

Oyuncu Emre Bulut küplere bindi! İsim benzerliği başını yaktı

Yapılan haber ile aile onurumu ve oyunculuk kariyerimi lekelemeye dönük bir içerik barındırdığını belirten Emre Bulut, "Kamuoyundan ricam; sosyal medyada veya basında çıkan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesi, doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmamasıdır. Benim hayatım boyunca kimsenin en küçük eşyasına dahi dokunmuşluğum yoktur. Tekraren belirtmek isterim ki yapılan haber ile aile onurumu ve oyunculuk kariyerimi lekelemeye dönük bir içerik barındırdığından ötürü her türlü hukuki başvuru avukatlarımca gerçekleştirilecektir." dedi.

Oyuncu Emre Bulut küplere bindi! İsim benzerliği başını yaktı
