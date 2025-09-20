Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den itiraf üstüne itiraf: 300 kilo kaldırıyorum

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un 62 yaşındaki eşi Biricik Suden, kaslarıyla adeta sosyal medyayı sallıyor. Her gün spor yapan Biricik Suden, yaptığı antrenmanlardan kareleri de sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor. Verdiği röportajda itiraflarını sıralayan Biricik Suden, "Ben 62 yaşında 300 kilo kaldırıyorum" dedi.

62 YAŞINDAKİ BİRİCİK SUDEN 300 KİLO AĞIRLIK KALDIRIYOR

Bir programa konuk olan 62 yaşındaki Biricik Suden, "Yaşlanıyorum ama ihtiyarlamıyorum" diye konuştu ve ekledi: "Her yaş aldıkça yaşlanıyorsun ama ihtiyarlamak hal, tavır ve bir göçme durumudur. O ise bende olmuyor. Yeni bir şey öğrenmemek, kendine dikkat etmemek, bizden geçti artık hayasına girmek berbat bir şey" dedi.

Her gün spor yapan yapan ve kaslarıyla çok konuşulan Biricik Suden, "Televizyonda gördüm, emekli maaşı almak için sırada bekleyenler 'Evladım 50 yaşında kadınım, beklemek zor oluyor' diyor. Ben ise 62 yaşında 300 kilo kaldırıyorum. 50 yıldır spor yapıyorum." dedi.

BİRİCİK SUDEN: ÇOK İNSAN DÖVDÜM

Dövüş sporlarıyla ilgilendiğini söyleyen Biricik Suden, çok insan dövdüğünü belirtti ve "Kendimi koruyabiliyorum, keşke korumayla kalsa öldürebilirsin de. Dövmek zaten bir şey değil. Kaslarımdan dolayı 'Kadın değilsin, erkensin' deniyor. Doğru ben androjen bir tipim. İriyim, uzunum, kocaman ellerim, kalın bir sesim var. Mesela biz mini şort giyerdik. Sarkıntılık edenleri, laf atanları, dokunmaya çalışanları tekme yumruk döverdim. Kendimi korumak o günden başladı. Çok kişi dövdüm." dedi.