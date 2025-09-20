Eser yenenler ile Berfu Yenenler çiftinin yeni evi kreşe benzetildi

2015'te düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Berfu Yenenler, 2019'da oyuncu Eser Yenenler ile evlendi. İki oğulları olan Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çifti yeni taşındıkları evlerini sosyal medyadan paylaştı.

BERFU YENENLER İLE ESER YENENLER ÇİFTİNİN EVİ GEÇER NOT ALAMADI

Sık sık taşınmalarıyla bilinen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, geçtiğimiz aylarda da yeni arayışında olduklarını belirtmişti. Yeni buldukları evlerinin tadilat sürecini de paylaşan çift, evin son haliyle geçer not alamadı.

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde "Taşınma bağımlısı Berfu" başlıklı bir video yayınladı.

Yeni evlerini takipçilerine gösteren Berfu Yenenler'in dekorasyon seçimleri sosyal medyada çok konuşuldu. İki oğlu bulunan Berfu Yenenler evde pastel renkleri tercih etti.

Sosyal medya kullanıcıları; "Anaokulu gibi", "Kreş ne zaman açılıyor" ve "Çilekli süt eşliğinde merdivenlerdeki resim sergisini gezesim geldi" gibi yorumlar yaptı.