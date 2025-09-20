Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Eser yenenler ile Berfu Yenenler çiftinin yeni evi kreşe benzetildi

Eser yenenler ile Berfu Yenenler çifti taşındıkları yeni evlerini sosyal medyadan paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları evi kreşe ve anaokuluna benzetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 15:29

2015'te düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan , 2019'da oyuncu ile evlendi. İki oğulları olan Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çifti yeni taşındıkları evlerini sosyal medyadan paylaştı.

BERFU YENENLER İLE ESER YENENLER ÇİFTİNİN EVİ GEÇER NOT ALAMADI

Sık sık taşınmalarıyla bilinen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, geçtiğimiz aylarda da yeni arayışında olduklarını belirtmişti. Yeni buldukları evlerinin tadilat sürecini de paylaşan çift, evin son haliyle geçer not alamadı.

Eser yenenler ile Berfu Yenenler çiftinin yeni evi kreşe benzetildi

Sıkı bir kullanıcısı olan Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde " bağımlısı Berfu" başlıklı bir video yayınladı.

Eser yenenler ile Berfu Yenenler çiftinin yeni evi kreşe benzetildi

Yeni evlerini takipçilerine gösteren Berfu Yenenler'in dekorasyon seçimleri sosyal medyada çok konuşuldu. İki oğlu bulunan Berfu Yenenler evde pastel renkleri tercih etti.

Eser yenenler ile Berfu Yenenler çiftinin yeni evi kreşe benzetildi

Sosyal medya kullanıcıları; "Anaokulu gibi", "Kreş ne zaman açılıyor" ve "Çilekli süt eşliğinde merdivenlerdeki resim sergisini gezesim geldi" gibi yorumlar yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ben Affleck ve Jennifer Lopez malikanelerini satamayınca indirime gitti!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lvbel C5, Alişan ve İsmail Türüt için demediğini bırakmadı: Geberiyorsunuz parasızlıktan
ETİKETLER
#sosyal medya
#berfu yenenler
#Eser Yenenler
#taşınma
#Yeni Ev Dekorasyonu
#Pastel Renkler
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.