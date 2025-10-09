Çatıyı böyle uçurdu! Hortum yüzünden okul tatil edildi

Adana'da dün çıkan hortum, bir lisenin çatısını uçurup ağaçları devirdi. Güvenlik kamerasına ve cep telefonu kameralarına yansıyan anlar ise ortaya çıktı. Bucak Mahallesi'nde fırtına ile birlikte oluşan hortum, Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde ders esnasında okulun çatısını uçurdu. Ağaçlar kökünden söküldü, demir bayrak direği devrildi. Eğitime iki gün ara verilen okulda, yeniden eğitim başlayabilmesi için onarım hazırlıkları başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, okulun çatısının uçması ve uçan çatının altında kalan araçlar yer aldı.