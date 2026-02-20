İzmir'de feci ölüm! Tırdan üzerine düşen saman balyası yüzünden can verdi

İzmir’in Kiraz ilçesi Karaburç Mahallesi’nde meydana gelen feci kazada, yol kenarında yaya olarak ilerleyen 53 yaşındaki Abdurrahman Avcı, park halindeki bir tırın dorsesinden üzerine düşen saman balyalarının altında kalarak hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, Avcı’nın yürüdüğü sırada istifi bozulan balyaların bir anda üzerine devrildiği ve talihsiz adamın tonlarca ağırlığın altında kaldığı görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kiraz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Avcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 16 LE 397 plakalı tırın sürücüsü H.K. gözaltına alınırken, balyaların neden devrildiğine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.