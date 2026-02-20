Menü Kapat
Yemek Tarifleri
 Ebrar Oral

Tabak tabak dağıtacağınız kazandibi tarifi 2026! Evde pastane usulü kıvamında kazandibi nasıl yapılır?

Hem hafif hem de lezzetli olan kazandibi tatlısının orijinaline en yakın zahmetsiz tarifini sizlere araştırdık. Peki evde kazandibi en güzel ve pratik nasıl yapılır? Tabak tabak dağıtacağınız en enfes kazandibi tarifi 2026!

Tabak tabak dağıtacağınız kazandibi tarifi 2026! Evde pastane usulü kıvamında kazandibi nasıl yapılır?
Büyük küçük demeden her yaş grubunun severek tükettiği kazandibi, sütlü tatlılar arasında en enfes gelen tatların başında gelir. Sütlü olması nedeniyle şerbetli tatlılara göre daha az kalori bulunduran kazandibi, diyet yapan kimselerin de ufak kaçamak yaptığı zamanlarda tercih ettiği ilk gözde tatlılardan biri oluyor. Peki en güzel kazandibi nasıl yapılır?

EVDE KAZANDİBİ TATLISI NASIL YAPILIR?

Özellikle de Ramazan sofralarına en çok yakışan tatlılardan biri olan kazandibi, damakta bıraktığı hoş lezzetiyle en sevilen tatlılar arasına imzasını atmaktadır.

Tabak tabak dağıtacağınız kazandibi tarifi 2026! Evde pastane usulü kıvamında kazandibi nasıl yapılır?

Osmanlı’nın saray mutfağından günümüze kadar gelen kazandibi tatlısının özüne baktığımızda; pirinç unu ve nişastanın koyu bir kıvam almasıyla ortaya çıkan muhallebisi üstüne karamelize edilince ortaya şahane bir lezzet çıkarmaktadır.

Tabak tabak dağıtacağınız kazandibi tarifi 2026! Evde pastane usulü kıvamında kazandibi nasıl yapılır?

Peki evlerimizde bu tatlıyı en güzel nasıl yapabiliriz? İşte hem pratik hem de kolay yapılışı ile tabak tabak dağıtabileceğiniz enfes kazandibi tatlısı tarifi 2026!


İŞTE EN GÜZEL KIVAMLI KAZANDİBİ TATLISI TARİFİ!


MALZEMELER:
7 bardak kadar süt
1 çay bardağı pirinç unu
1 çay bardağı nişasta
1 bardak şeker
1 paket vanilya
1 kaşık tereyağı
4 kaşık pudra şekeri


YAPILIŞI:
Misafirlerinize ya da evde kendi kendinizeyken yapacağınız kazandibi tatlısı için işe ilk olarak; bir kase içerisinde 2 bardak sütle şekeri, nişastayı, pirinç ununu karıştırmakla başlayın.

Tabak tabak dağıtacağınız kazandibi tarifi 2026! Evde pastane usulü kıvamında kazandibi nasıl yapılır?


İçi derin bir tencerede arta kalan sütü ve şekeri koyarak güzelce kaynatın. Kaynama işlemi bittikten sonra önceden hazırlamış olduğunuz karışımı tencereye ilave edin.

Tabak tabak dağıtacağınız kazandibi tarifi 2026! Evde pastane usulü kıvamında kazandibi nasıl yapılır?


Kısık ateşte devamlı karıştırır vaziyette pişirdikten sonra muhallebi koyu bir kıvam alında vanilyayı ilave edin.
Köşeli bir cam fırın kabına güzelce tereyağı sürdükten sonra üzerine pudra şekerini iyice serpin.

Tepsiyi ocakta çevirerek içindeki karışım karamelize olana kadar yakıp üzerine pişirdiğiniz muhallebiyi dökün. Dolapta birkaç saat soğuttuktan sonra kazandibiniz afiyetle tüketmeye hazır!


PASTANE USULÜ KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?


Dışarıda pastanede yediğiniz kazandibini evde yapmak istemenize rağmen ne yapıp ettiyseniz yine dışarıdaki yediğiniz tadı ve kıvamı tutturamadıysanız, üzülmeyin!

Tabak tabak dağıtacağınız kazandibi tarifi 2026! Evde pastane usulü kıvamında kazandibi nasıl yapılır?

Pastane usulüne en yakın kazandibi tarifi ile dışarıdakileri aratmayacak en şahane tarifi sizler için araştırdık. İşte lezzetli mi lezzetli pastane usulü kazandibi tarifi…


MALZEMELER:
1 litre süt
1. 5 su bardağı şeker
2 tam yemek kaşığı nişasta
2 tam yemek kaşığı pirinç unu
2 paket vanilya


ALT TARAFI İÇİN:
1 yemek kaşığı margarin
3 yemek kaşığı pudra şekeri


PASTANE USULÜ KAZANDİBİNİN YAPILIŞI:


İlk olarak tencereye süt, nişasta, pirinç unu ve şeker koyup güzelce çırpın. Orta ateşte göz göz olunca ocağı kapatıp vanilyasını ekleyin. Muhallebiyi güzelce çırptıktan sonra istenen kalınlığa ulaşınca tepsiye margarini sürün ve üstüne pudra şekeri serpin.

Tabak tabak dağıtacağınız kazandibi tarifi 2026! Evde pastane usulü kıvamında kazandibi nasıl yapılır?


Borcama muhallebiyi döktükten sonra ateş üzerinde çevire çevire karışımın her yerini yakın. Borcamı su olan tepsinin üstüne koyup, oda sıcaklığına gelene dek orada bekletin. Ardından dolaba kaldırıp birkaç saat dinlenmesini sağlayın. Servis sırasında ters çevirerek dilimler eşliğinde tabağa tatlınızı koyun. İşte bu kadar!

#osmanlı mutfağı
#Sütlaç
#Ramazan Tatlıları
#Kazandibi
#Tatlı Tarifleri
#Yemek Tarifleri
