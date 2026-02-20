Karabük'te atlamak için çıktığı köprüden düştü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Karabük'te Menderes Caddesi'nde yaşanan olayda M.D. isimli şahıs, köprüye çıkarak atlamak istedi. Durumu fark eden vatandaşlar ile polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı.
Bir süre ellerinden tutularak düşmesi engellenmeye çalışılan şahıs, montundan sıyrılarak yere düştü. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.