Aile tartışması faciayla bitti! Uzaklaştırma kararı olan koca, polisin silahıyla intihar etti

Altınordu ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasındaki eşinin adresine giden 37 yaşındaki Sefa Yılmaz, kadının cep telefonunu alarak uzaklaştı. Bunun üzerine Yılmaz’ın eşi, tedbiri ihlal eden kocası hakkında Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayetin ardından ifade vermek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne gelen Yılmaz, bahçede beklediği sırada bir polise saldırarak belinden silahını aldı.

KAFASINA SIKARAK İNTİHAR ETTİ

Silahı aldıktan sonra emniyetin bahçesinde kafasına sıkan Sefa Yılmaz, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sefa Yılmaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.