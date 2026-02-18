Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Aile tartışması faciayla bitti! Uzaklaştırma kararı olan koca, polisin silahıyla intihar etti

Ordu’da eşinin şikayeti üzerine ifade vermek üzere karakola giden 37 Yaşındaki Sefa Yılmaz, karakolda polisin belindeki silahı zorla alarak intihar etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 14:09

ilçesinde bulunan ve boşanma aşamasındaki eşinin adresine giden 37 yaşındaki Sefa Yılmaz, kadının cep telefonunu alarak uzaklaştı. Bunun üzerine Yılmaz’ın eşi, tedbiri ihlal eden kocası hakkında Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayetin ardından ifade vermek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne gelen Yılmaz, bahçede beklediği sırada bir polise saldırarak belinden silahını aldı.

Aile tartışması faciayla bitti! Uzaklaştırma kararı olan koca, polisin silahıyla intihar etti

KAFASINA SIKARAK İNTİHAR ETTİ

Silahı aldıktan sonra emniyetin bahçesinde kafasına sıkan Sefa Yılmaz, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sefa Yılmaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya'da cinayet! İnternetten tanıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yasak aşk cinayetinde başkomiserin ifadesi ortaya çıktı! 'Beni kapının arkasında bıçakla bekliyordu'
ETİKETLER
#cinayet
#altınordu
#intihar
#Uzaklaştırma Kararı
#polise saldırı
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.