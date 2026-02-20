Kebapçıya silahlı saldırı kamerada! Dükkanı böyle kurşun yağmuruna tuttular

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 Ocak tarihinde bir kebapçı dükkanının önüne ticari araçla gelen şüpheliler, içeride müşterilerin bulunduğu esnada dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda M.C.A. ve M.C.P. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırıya karıştığı belirlenen S.B., T.Y. ve M.H.K., gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kebapçı dükkanına düzenlenen silahlı saldırı, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.