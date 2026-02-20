Ejderha kostümünün altından polis çıktı: Hırsızı böyle yakaladılar

Tayland polis memurları, Bangkok'ta Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında değerli Budist eserlerini çalmakla suçlanan bir şüpheliyi tutuklamak için ejderha kostümü giyerek kendilerini gizlediler. Polis memurları, kalabalık festival ortamına karışmak için geleneksel aslan dansı topluluğu üyeleri gibi davranarak bir tapınak bölgesinin yakınında gizli bir operasyon başlattı ve hırsızı yakaladılar.