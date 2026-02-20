Trump uykuya yenik düştü! Dünyanın gözü önünde böyle uyudu

Kategoriler
ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da yer alan Instute of Peace'de (Barış Enstitüsü) düzenlenen Gazze Barış Kurulu Zirvesi'nde kameralar önünde uyuyakaldı.
Başkanın "son derece uykulu" göründüğü ve gözlerini kapattığı birkaç an, Fox News'in etkinlik yayınında canlı canlı kaydedildi. Ekranın ikiye bölünmüş görüntülerinde de görüldüğü gibi, ziyaretçi liderler ve yetkililerin konuşmaları sırasında Trump'ın uyanık kalmakta zorlandığı görülüyordu.