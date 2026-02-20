GSB Yurt Time başvuru sonuçları 2026! KYK Yurt Time başvuru sonuçları açıklandı mı, ücret ne kadar olacak?

GSB Yurt Time başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek. Başvuru değerlendirme işlemleri ise üniversite öğrencilerinin akademik başarıları ve burs/kredi durumlarına göre değerlendiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan projede her yurda öğrenci kapasitesinin yüzde 1’i kadar kontenjan ayrıldı. GSB Yurt Time uygulamasında öğrenciler aylık olarak en fazla 40 saat çalışabilirken 5 bin 850 lira kadar ücret alabilecek. KYK yurtlarında kalan öğrenciler basit ve uzmanlık gerektirmeyen işlerde çalıştırılacak. Öğrenciler tercihlerine göre günlük iki saat ve haftalık sekiz saate kadar görev alabilirler. Peki GSB Yurt Time başvuru sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? İşte, GSB Yurt Time sonuçlarının açıklanacağı tarih…

GSB YURT TİME BAŞVURU SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Yurt Time başvuru işlemleri 15 Şubat’ta tamamlanırken değerlendirme işlemleri başlamıştı.

Yurt Time Projesinde yer alacak öğrenciler bugün erişime açılacak. Başvuru şartlarını sağlamayan adaylar değerlendirmeye alınmayacak. GSB Yurt Time başvuru sonuçlarının en geç saat 15.00’a kadar ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi duyuru geldiğinde haberimize eklenecektir.

GSB YURT TİME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

GSB Yurt Time başvuru sonuçları için öğrencilere ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacak. Başvurularda olduğu gibi sonuçlarda e-Devlet üzerinden erişime açılacak. GSB Yurt Time başvuru sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabilecek. Başvuru sonuçları duyurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılacak.

GSB YURT TİME BAŞVURU SONUÇLARI 2026 İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

GSB YURT TİME ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete gelen artışla beraber yurt time ücretleri de artış gösterdi. Projede görev yapan öğrenciler saatlik olarak 146 lira alabilecek. Günlük 2 saat, haftalık 8 saat görev yapılabilirken öğrenciler ayda en fazla 32 saat çalışabilecek. Öğrenciler en fazla 40 saat çalışaiblirken azami olarak 5 bin 850 TL ödeme alacak.

ÖĞRENCİLER 2 MART’TAN İTİBAREN GÖREV ALABİLECEK

GSB Yurt Time başvuru sonuçları açıklandıktan sonra yurtlarda çeşitli alanlarda görev alacak öğrenciler belirlenecek. Açıklanan takvime göre proje 2 Mart tarihinde başlarken 30 Haziran tarihine kadar sürecek. Proje kapsamında öğrenciler idare asistanlığı, çamaşırhane, kütüphane, yemekhane gibi alanlarda ağır iş gerektirmeyen görevlerde çalışabilecek. Öğrenciler, farklı alanlarda günlük iki saat, haftalık sekiz saat olmak üzere çalışabilirken ekonomik olarak ek gelir elde edebilirler.