Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araca böyle çarptı! O anlar kamerada

Hatay’ın Altınözü ilçesi kent merkezi Sanayi mevkiinde vatandaşları korkutan bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki minibüs sürücüsü kontrolünü kaybetti. Kontrolünü sağlayamayan sürücü, park halindeki başka bir minibüse çarptı. Kazada minibüsün sürücüsü ve araçtaki 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.