SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dev banka altın tahmini uçurdu! 2026 sonunda altın ne kadar olacak?

Şubat 20, 2026 09:43
1
Goldman Sachs altın

Goldman Sachs’a göre altın fiyatları önümüzdeki dönemde de güçlü kalacak. Banka, merkez bankası alımları ve faiz indirimleriyle onsun 2026 sonunda 5.400 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

2
altın fiyatları 2026

2026 görünüm raporunda Goldman Sachs, altın fiyatlarında orta vadede yavaş ancak kalıcı bir yükseliş öngördü.

3
ALTIN TALEBİ

TALEP ZAYIFLAYACAK GİBİ DEĞİL

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, 2026’ya ilişkin görünüm raporunda altın için iyimser bir tablo çizdi. Bankaya göre piyasada kalıcı, yani yapısal bir talep var ve bu talep kolay kolay zayıflayacak gibi görünmüyor.
 

4
ons altının 2026 yılının sonuna kadaR

Raporda, ons altının 2026 yılının sonuna kadar “kademeli fakat dengeli” bir artışla 5.400 dolar seviyesine ulaşabileceği ifade edildi. Yani ani sıçramalardan çok, zamana yayılan bir yükseliş senaryosu öne çıkıyor.

5
altın fiyatları 2026

İKİ TEMEL DESTEK: MERKEZ BANKALARI VE FAİZ İNDİRİMİ

Goldman Sachs’ın değerlendirmesine göre fiyatları yukarı taşıyabilecek iki ana unsur var. İlki, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi. Son yıllarda birçok ülke rezervlerini çeşitlendirme yoluna giderken altına yönelmişti. Bu eğilimin devam etmesi bekleniyor.
 

6
ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirimleri

İkinci unsur ise ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirimleri. Faizlerin düşmesiyle birlikte, özellikle özel sektör yatırımcılarının altına olan ilgisinin artabileceği belirtiliyor. Yani sadece resmi kurumlar değil, bireysel ve kurumsal yatırımcılar da yeniden pozisyon alabilir.
 

7
goldman sachs

“SÜPER DÖNGÜ” DEĞİL, POLİTİKA KAYNAKLI BİR HAREKET

Banka, mevcut yükselişi bir “emtia süper döngüsü” olarak tanımlamıyor. Aksine, bu hareketin daha çok ekonomi politikalarına yönelik kaygılardan ve yatırımcı tercihlerindeki değişimden kaynaklandığını vurguluyor.
 

8
Goldman Sachs, altın piyasası

Goldman Sachs, altın piyasasında yapısal baskıların fiyatları uzun vadede desteklemeye devam edeceğini belirtirken, rallinin süresi ve kapsamının mevcut küresel koşullar nedeniyle net biçimde öngörülmesinin zor olduğuna dikkat çekti.

