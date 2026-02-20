Dev banka altın tahmini uçurdu! 2026 sonunda altın ne kadar olacak?

TALEP ZAYIFLAYACAK GİBİ DEĞİL

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, 2026’ya ilişkin görünüm raporunda altın için iyimser bir tablo çizdi. Bankaya göre piyasada kalıcı, yani yapısal bir talep var ve bu talep kolay kolay zayıflayacak gibi görünmüyor.

