TGRT Haber
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu gibi isimler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Son olarak Cennetin Çocukları dizisinde rol alan İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesinde "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan uyuşturucu maddeyi kullandım" dedi. İsmail Hacıoğlu ayrıca 27 yıldır oyunculuk yaptığını belirterek aylık gelirini de açıkladı.

İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini açıkladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamında savcılık, 25 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş; 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında, şarkıcılar; Kaan Tangöze ile , oyuncu ve fotoğrafçı / DJ Kemal Doğulu'nun da bulunduğu 21 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İSMAİL HACIOĞLU'NUN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 5 şüpheli tutuklanırken, 2’si ev hapsi olmak üzere toplam 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun savcılık ifadesinin detayları belli oldu.

İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini açıkladı

İsmail Hacıoğlu uyuşturucu madde kullandığını belirterek, "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi, internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlardı. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özellikle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım. Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim." dedi.

İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini açıkladı

İSMAİL HACIOĞLU'NUN AYLIK GELİRİ ORTAYA ÇIKTI

40 yaşında olan İsmail Hacıoğlu, yaklaşık 27 yıldır oyunculuk yaptığını belirterek aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu belirtti. İsmail Hacıoğlu, son olarak Cennetin Çocukları dizisi sebebiyle Ayvalık'ta bulunuyordu.

İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini açıkladı
