Şahin, güvercin sürüsünde böyle avlandı! Sürüye dalış anları kamerada

Tokat'ın Niksar ilçesinde vatandaşların yem verdiği güvercinler köprü üzerinde yoğunluk oluştururken gökyüzünde de görsel şölen sundular. Öte yandan gökyüzünde daireler çizen bir şahin de avlanmak için sürüye ani bir dalış yaptı. Birkaç hamlenin ardından bir güvercini havada yakalayan şahin, hızla bölgeden uzaklaştı. Şahinin avlanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.