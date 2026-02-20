Hatay'da kamyonun uçurumdan yuvarlandığı anlar kamerada!

Kategoriler
Samandağ ilçesi Vakıflı Mahallesi’nde yaşanan kazada, seyir halindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı.
Kamyon şoförünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şoför, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı, hastaneye kaldırıldı.