Baklavacıda iğrenç görüntüler! Hamuru ayaklarıyla çiğnedi: Savunması şoke etti

Akyazı'da faaliyet gösteren bir tatlıcıda kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı işletmede vatandaş tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. İnfiale neden olan görüntülerin ardından Akyazı Belediyesi zabıtası harekete geçti.



AYAKLARIYLA HAMUR YOĞURDU

Tatlı tüketiminin arttığı Ramazan ayında meydana gelen ve infial oluşturan görüntülerde, bir çalışanın üretim alanında hamuru ayağıyla çiğnediği görüldü. Bunun üzerine zabıta ekipleri firmaya baskın yaparak inceleme başlattı. Çalışan kendisini 'hamurun üzerinde poşet vardı" diyerek savundu. Yapılan denetimlerde üretim alanında çalışanların bone ve kolluk takmadan çıplak ayaklarla çalıştığı, steril olması gereken alanların ise adeta çöplüğe döndüğü dikkat çekti.

BAKLAVACI MÜHÜRLENDİ

Hem üretim alanında hem de satış mağazasında yapılan denetimlerin ardından söz konusu imalathane ve mağaza mühürlenerek kapatıldı.