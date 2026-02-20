Eski Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı yasaklı madde kullandığını itiraf etti! Ünlü sporcunun aylık geliri dudak uçuklattı

Başarılı sporcu kişiliği ve Survivor yarışmasında gösterdiği üstün mücadeleyle popülerliğini artıran Adem Kılıçcı, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasındaydı. Eski milli sporcu ve Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı’nın ifadesi ortaya çıktı. Ünlü sporcu ifadesinde yasaklı madde kullandığını itiraf etti. Adem Kılıçcı’nın aylık geliri ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adem Kılıçcı’nın ifadesine dair merak edilenler…

Eski milli boksör ve Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı, ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasındaydı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan Kılıçcı, yasaklı madde kullandığını itiraf etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda birçok kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında yakalanan ünlü isimler arasında eski Survivor şampiyonu ve ünlü sporcu Adem Kılıçcı’da yer almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun 2025/ 280882 soruşturma dosyası kapsamında; TCK-191 Kullanmak İçin Yasaklı Madde veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Yasaklı Madde veya Uyarıcı Madde Kullanmak, TCK 227 ve TCK-190 Yasaklı Madde veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak gibi suçlarından gözaltına alınan Adem Kılıçcı’nın ifadesi de ortaya çıktı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Adem Kılıçcı’nın yasaklı madde kullandığını itiraf ettiği öğrenildi. Kılıçcı, savcılıktaki ifadesinde şu açıklamalara yer verdi:

“Ben Trabzon da iken ikametimde arama yapılmıştır. Herhangi bir yasaklı madde ele geçirilememiştir. Benim kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti. Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Kan kıl ve idrar örneklerimde alındı. Adli tıpta sonuç çıkacaktır. Pişmanım. Emniyete telefon şifremi vermememin sebebi şahsi bilgilerimin yayılmasını engellemek içindir. Serbest bırakılmamı talep ederim.”

ADEM KILIÇCI’NIN AYLIK GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI!

Özellikle başarılı spor geçmişi ve Survivor yarışmasındaki üstün performansıyla hafızalara kazınan Adem Kılıçcı’nın yasaklı madde soruşturması kapsamındaki savcılıkta verdiği ifade sonrası aylık geliri de merak edildi.

Mustafa Kadir Mercan’ın haberine göre; yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı, aylık gelirini 300 bin TL olarak beyan etti. Gözaltına alındıktan sonra savcılıkta ifade veren Kılıççı, daha sonra serbest bırakıldı. Ünlü sporcunun aylık geliri ise dudakları uçuklattı.