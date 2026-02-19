Survivor Büşra Yalçın’ın eski hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Survivor 2026’da performansı ve açıklamalarıyla dikkat çeken Büşra Yalçın, bu kez yarışmadaki mücadelesiyle değil geçmişten gelen karelerle konuşuluyor. Sosyal medyada paylaşılan eski fotoğrafları kısa sürede viral olurken, genç yarışmacının yıllar içindeki değişimi takipçilerini şaşırttı. Büşra Yalçın estetik iddiaları ve tarzındaki farklılıklar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Büşra Yalçın’ın ada konseyinde süslenerek çıktığı anlar izleyicilerin dikkatinden de kaçmıyor.

SURVİVOR BÜŞRA YALÇIN ESKİ HALİ

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Büşra Yalçın’ın eski ve yeni hali sosyal medyada gündem oldu. Survivor Türkiye Yunanistan sezonundaki hali(Solda) yer alan eski fotoğrafıyla Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler (sağdaki) deki görüntüsü yan yana paylaşıldı. Büşra’nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Eski karede daha doğal ve sade bir tarzla görülen Büşra’nın, yeni halinde daha belirgin makyaj, daha keskin yüz hatları ve farklı bir stil tercih ettiği görülüyor. Saç modeli, kaş şekli ve genel tarzındaki değişim takipçilerin gözünden kaçmadı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı “Bambaşka biri olmuş”, “Değişim inanılmaz” ve “Her haliyle çok güzel” gibi yorumlar yaptı. Kısa sürede viral olan karşılaştırma görseli, Survivor izleyicileri arasında da geniş yankı uyandırdı.

SURVİVOR BÜŞRA’NIN ADADA MAKYAJ MI YAPIYOR?

Survivor 2026 yarışmacılarından Büşra Yalçın’ın ada görüntüsü sosyal medyada tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle ekranlara yansıyan bazı sahnelerde yüz hatlarının belirgin görünmesi, izleyiciler arasında “Büşra adada makyaj mı yapıyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Survivor formatı gereği yarışmacıların adada kişisel bakım ürünlerine erişimi oldukça sınırlı oluyor. Büşra’nın ada konseyi bölümlerinde rujlu ve bakımlı hali izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Sosyal medyada ikiye bölünen izleyicilerden bazıları doğal olduğunu savunurken, bazıları ise hafif dokunuşlar olabileceğini iddia ediyor. Konuyla yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmezken, seyircinin aklına Keremcem gibi Acun Ilıcalı’dan bu konuda izin mi aldı? sorularını getiriyor.