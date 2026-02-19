Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Survivor Büşra Yalçın’ın eski hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Survivor 2026 yarışmacılarından Büşra Yalçın’ın yıllar önceki hali sosyal medyada gündem oldu. Ortaya çıkan eski fotoğraflar, izleyicileri şaşkına çevirirken “Bu gerçekten Büşra mı?” yorumları peş peşe geldi. İşte Survivor 2026 Büşra Yalçın’ın estetikli hali

Survivor Büşra Yalçın’ın eski hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı
Survivor 2026’da performansı ve açıklamalarıyla dikkat çeken Büşra Yalçın, bu kez yarışmadaki mücadelesiyle değil geçmişten gelen karelerle konuşuluyor. Sosyal medyada paylaşılan eski fotoğrafları kısa sürede viral olurken, genç yarışmacının yıllar içindeki değişimi takipçilerini şaşırttı. Büşra Yalçın estetik iddiaları ve tarzındaki farklılıklar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Büşra Yalçın’ın ada konseyinde süslenerek çıktığı anlar izleyicilerin dikkatinden de kaçmıyor.

SURVİVOR BÜŞRA YALÇIN ESKİ HALİ

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Büşra Yalçın’ın eski ve yeni hali sosyal medyada gündem oldu. Survivor Türkiye Yunanistan sezonundaki hali(Solda) yer alan eski fotoğrafıyla Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler (sağdaki) deki görüntüsü yan yana paylaşıldı. Büşra’nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Survivor Büşra Yalçın’ın eski hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Eski karede daha doğal ve sade bir tarzla görülen Büşra’nın, yeni halinde daha belirgin , daha keskin yüz hatları ve farklı bir stil tercih ettiği görülüyor. Saç modeli, kaş şekli ve genel tarzındaki takipçilerin gözünden kaçmadı.

Survivor Büşra Yalçın’ın eski hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Sosyal medyada birçok kullanıcı “Bambaşka biri olmuş”, “Değişim inanılmaz” ve “Her haliyle çok güzel” gibi yorumlar yaptı. Kısa sürede viral olan karşılaştırma görseli, Survivor izleyicileri arasında da geniş yankı uyandırdı.

Survivor Büşra Yalçın’ın eski hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

SURVİVOR BÜŞRA’NIN ADADA MAKYAJ MI YAPIYOR?

Survivor 2026 yarışmacılarından Büşra Yalçın’ın ada görüntüsü sosyal medyada tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle ekranlara yansıyan bazı sahnelerde yüz hatlarının belirgin görünmesi, izleyiciler arasında “Büşra adada makyaj mı yapıyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Survivor Büşra Yalçın’ın eski hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Survivor formatı gereği yarışmacıların adada kişisel bakım ürünlerine erişimi oldukça sınırlı oluyor. Büşra’nın ada konseyi bölümlerinde rujlu ve bakımlı hali izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Survivor Büşra Yalçın’ın eski hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Sosyal medyada ikiye bölünen izleyicilerden bazıları doğal olduğunu savunurken, bazıları ise hafif dokunuşlar olabileceğini iddia ediyor. Konuyla yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmezken, seyircinin aklına Keremcem gibi Acun Ilıcalı’dan bu konuda izin mi aldı? sorularını getiriyor.

#makyaj
#Değişim
#Survivor 2026
#Büşra Yalçın
#Estetik Iddiaları
#Magazin
