Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Survivor’da Nagihan yürekleri ağza getirdi! Nagihan’ın ilk seslendiği kişi bakın kim?

Survivor 2026’ın bu akşam ki bölümünde Nagihan büyük bir kaza geçiriyor. Sakatlıklarıyla Survivor yarışmasında zorlu zamanlar geçiren Nagihan, oyun sırasında düşmesi sonucu yaralandı. Nagihan’ın yerdeyken ilk yardım istediği kişi Bayhan oldu. Survivor adasındaki en yakın arkadaşı olan Bayhan’dan Nagihan destek istedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 20:24

Survivor 2026’nın bu akşam ekrana gelen bölümünde izleyicileri endişelendiren anlar yaşandı. Parkurda mücadele eden Nagihan, oyun sırasında talihsiz bir şekilde düşerek sakatlandı. Daha önce de sakatlıklarla mücadele eden deneyimli yarışmacının yerde kaldığı anlar hem takım arkadaşlarını hem de ekran başındaki izleyicileri korkuttu. Acı içinde yerde kalan Nagihan’ın ilk olarak Bayhan’a seslenmesi dikkat çekti.

SURVİVOR 2026’DA NAGİHAN KORKUTTU

19 Şubat 2026 Survivor’da en iyi adaya sahip olma oyununu kazanmak için yarışmacılar parkura çıktı. Dominik Cumhuriyeti’nde birden yağmurun şiddetli şekilde yağması, yarışmacılara zor anlar yaşattı. Nagihan’ın parkurda tümsek bir yerden ayağının kayması sonucu yere düştü. Düşme sonucu bel ve sırt kısmını vuran Nagihan acı içinde yerde kıvrıldı.

Survivor’da Nagihan yürekleri ağza getirdi! Nagihan’ın ilk seslendiği kişi bakın kim?

Nagihan’ın sakatlanması yarışmanın seyrinde değişiklik olup olmayacağı konusu oldu. Sakatlanmaktan korkan ve parkurlarda dikkatli olduğunu her zaman dile getiren Nagihan, “Yine gitti” diyerek acısını haykırdı. Oyun alanına sağlık ekipleri gelmesiyle hastaneye götürüldü. Nagihan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama için Acun Ilıcalı’nın ada konseyinde açıklaması bekleniyor.

Survivor’da Nagihan yürekleri ağza getirdi! Nagihan’ın ilk seslendiği kişi bakın kim?

NAGİHAN’IN İLK SESLENDİĞİ BAYHAN OLDU

Survivor 2026’da yaşanan talihsiz anı izleyicileri derinden etkiledi. Parkurda yere düşen Nagihan’ın baş ucunda ilk beliren isim Bayhan oldu. Acı içinde yerde kalan Nagihan, büyük panik yaşarken ilk olarak yakın arkadaşının adını söyleyerek yardım istedi.

Survivor’da Nagihan yürekleri ağza getirdi! Nagihan’ın ilk seslendiği kişi bakın kim?

O anlarda Bayhan’ın hızla yanına gelmesi ve destek olmaya çalışması dikkat çekti. Hem korku hem de acıyı aynı anda yaşayan Nagihan’ın Bayhan’a seslenmesi, ikili arasındaki güçlü arkadaşlık bağını bir kez daha gözler önüne serilmesine neden oldu.

Survivor’da Nagihan yürekleri ağza getirdi! Nagihan’ın ilk seslendiği kişi bakın kim?

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, izleyiciler tarafından yoğun şekilde paylaşıldı. Ünlüler takımında en iyi anlaştığı isimlerden biri olan Bayhan’ın, Nagihan’a verdiği destek geceye damga vurdu. Nagihan’ın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Survivor’da Nagihan yürekleri ağza getirdi! Nagihan’ın ilk seslendiği kişi bakın kim?

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Eren Semerci
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir

Survivor’da Nagihan yürekleri ağza getirdi! Nagihan’ın ilk seslendiği kişi bakın kim?

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
#yarışma
#sakatlık
#nagihan karadere
#Survivor 2026
#Bayhan Gürhan
#Magazin
