Survivor’da Nagihan yürekleri ağza getirdi! Nagihan’ın ilk seslendiği kişi bakın kim?

Survivor 2026’nın bu akşam ekrana gelen bölümünde izleyicileri endişelendiren anlar yaşandı. Parkurda mücadele eden Nagihan, oyun sırasında talihsiz bir şekilde düşerek sakatlandı. Daha önce de sakatlıklarla mücadele eden deneyimli yarışmacının yerde kaldığı anlar hem takım arkadaşlarını hem de ekran başındaki izleyicileri korkuttu. Acı içinde yerde kalan Nagihan’ın ilk olarak Bayhan’a seslenmesi dikkat çekti.

SURVİVOR 2026’DA NAGİHAN KORKUTTU

19 Şubat 2026 Survivor’da en iyi adaya sahip olma oyununu kazanmak için yarışmacılar parkura çıktı. Dominik Cumhuriyeti’nde birden yağmurun şiddetli şekilde yağması, yarışmacılara zor anlar yaşattı. Nagihan’ın parkurda tümsek bir yerden ayağının kayması sonucu yere düştü. Düşme sonucu bel ve sırt kısmını vuran Nagihan acı içinde yerde kıvrıldı.

Nagihan’ın sakatlanması yarışmanın seyrinde değişiklik olup olmayacağı konusu oldu. Sakatlanmaktan korkan ve parkurlarda dikkatli olduğunu her zaman dile getiren Nagihan, “Yine gitti” diyerek acısını haykırdı. Oyun alanına sağlık ekipleri gelmesiyle hastaneye götürüldü. Nagihan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama için Acun Ilıcalı’nın ada konseyinde açıklaması bekleniyor.

NAGİHAN’IN İLK SESLENDİĞİ BAYHAN OLDU

Survivor 2026’da yaşanan talihsiz sakatlık anı izleyicileri derinden etkiledi. Parkurda yere düşen Nagihan’ın baş ucunda ilk beliren isim Bayhan oldu. Acı içinde yerde kalan Nagihan, büyük panik yaşarken ilk olarak yakın arkadaşının adını söyleyerek yardım istedi.

O anlarda Bayhan’ın hızla yanına gelmesi ve destek olmaya çalışması dikkat çekti. Hem korku hem de acıyı aynı anda yaşayan Nagihan’ın Bayhan’a seslenmesi, ikili arasındaki güçlü arkadaşlık bağını bir kez daha gözler önüne serilmesine neden oldu.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, izleyiciler tarafından yoğun şekilde paylaşıldı. Ünlüler takımında en iyi anlaştığı isimlerden biri olan Bayhan’ın, Nagihan’a verdiği destek geceye damga vurdu. Nagihan’ın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Büşra Yalçın

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Eren Semerci

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

