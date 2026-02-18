Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Hakan Hatipoğlu’ndan olay açıklama! Survivor 2026’da Nagihan–Nefise kavgası planlı mı?

Survivor eski yarışmacısı Hakan Hatipoğlu’ndan çarpıcı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Gel Konuşalım programında yorumculuk yapan Hakan Hatipoğlu, “ 15-20 gün sonra Nagihan ve Nefise arasında kavga olabilir” iddiasında bulundu. Sosyal medya kullanıcıları Hakan Hatipoğlu’nun açıklamaları karşısında “ Survivor kurgu mu?” sorularını tartışmaya açtı. Peki, Survivor 2026’da Nagihan–Nefise kavgası planlı mı?

Hakan Hatipoğlu’ndan olay açıklama! Survivor 2026’da Nagihan–Nefise kavgası planlı mı?
Survivor 2026 hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Eski yarışmacı ’nun Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamalar, izleyiciler arasında “kurgu” polemiğini yeniden gündeme taşıdı. Hatipoğlu’nun, henüz yaşanmamış bir olayla ilgili olarak “15-20 gün sonra Nagihan ve Nefise arasında kavga olabilir” demesi dikkat çekti. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı “Daha gerçekleşmemiş bir kavga nasıl biliniyor?” sorusunu yöneltti. Peki, Survivor 2026’da Nagihan–Nefise kavgası planlı mı?

HAKAN HATİPOĞLU’NDAN BÜYÜK İDDİA

Tv8 kanalında sabah kuşağında yayınlanan Gel Konuşalım programına Survivor 2026 yorumcusu Hakan Hatipoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nagihan ve Nefise’nin arasında Ramazan ayı içerisinde minimum 15 maksimum 20 gün içerisinde tartışma çıkacağını iddia etti. Hakan Hatipoğlu’nun bu iddiası saniyeler içinde sosyal medyada viral oldu.

Hakan Hatipoğlu’ndan olay açıklama! Survivor 2026’da Nagihan–Nefise kavgası planlı mı?

Kullanıcılar Hakan Hatipoğlu’nun yorumlarını ciddiye alırken, kafalarında da karışıklık oluşturdu. Survivor 2026 yarışması başladığından beri birçok kullanıcı tarafından Survivor Türkiye yarışmasının bu sene kurgulanarak ekranlara geldiğini dile getiriyor.

Hakan Hatipoğlu’ndan olay açıklama! Survivor 2026’da Nagihan–Nefise kavgası planlı mı?

SURVİVOR 2026’DA NAGİHAN–NEFİSE KAVGASI PLANLI MI?

Hakan Hatipoğlu’nun iddiası sonrası sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Survivor 2026 yarışmasında birçok şeyin kurgusal olarak tasarlandığı iddia edildi. Kullanıcılar, ’nın reyting uğruna Ünlüler ve Gönüllüler arasında bilerek bazı şeyleri yaptığını, oyunları bile onlara göre dengelendiğini ifade ediyorlar.

Hakan Hatipoğlu’ndan olay açıklama! Survivor 2026’da Nagihan–Nefise kavgası planlı mı?

Bazı kullanıcılar da Hakan Hatipoğlu’nun sözlerinde haklı olduğunu 2 ya da 3 gün içerisinde de ikili arasında kavga çıkma ihtimalinin olabileceğini savundu. Takipçiler oyun sırasında Nefise ve Nagihan arasında fark edilmeyen bir gerilimin olduğundan da bahsediyor.

Hakan Hatipoğlu’ndan olay açıklama! Survivor 2026’da Nagihan–Nefise kavgası planlı mı?

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Hakan Hatipoğlu’ndan olay açıklama! Survivor 2026’da Nagihan–Nefise kavgası planlı mı?

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Eren Semerci
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir

Hakan Hatipoğlu’ndan olay açıklama! Survivor 2026’da Nagihan–Nefise kavgası planlı mı?

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
