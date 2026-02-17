Menü Kapat
12°
Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Seren Ay ile Nagihan arasında “teyze” polemiği! Survivor’da tansiyon yükseldi

Seren Ay ve Nagihan Karadere kavgası her geçen gün artmaya devam ediyor. 17 Şubat 2026 ödül oyununda Deniz ile Nagihan tartışmasına Seren Ay’da karıştı. Seren Ay’ın tartışmaya dahil olmasıyla ikili arasında kavga yeniden alevlendi. Seren Ay’ın “ tamam teyzeciğim” sözleri üzerine Nagihan sinirlerine hakim olamadı.

Survivor 2026’da Seren Ay ile arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. 17 Şubat’ta oynanan ödül oyununda Deniz ile Nagihan arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek Seren Ay’ın da dahil olmasıyla yeni bir boyut kazandı. Tansiyonun yükseldiği anlarda Seren Ay’ın Nagihan’a “Tamam teyzeciğim” şeklinde hitap etmesi ortamı daha da gerdi. Bu sözler üzerine Nagihan’ın sinirlerine hakim olamadığı ve sert tepki gösterdiği görüldü.

Seren Ay ile Nagihan arasında "teyze" polemiği! Survivor'da tansiyon yükseldi

Survivor 2026'da Seren Ay ve Nagihan Karadere arasındaki gerilim, 17 Şubat'taki ödül oyununda Seren Ay'ın "teyzeciğim" sözleriyle tırmanarak fiziksel bir tartışmaya dönüştü ve Acun Ilıcalı'nın müdahalesini gerektirdi.
Seren Ay ve Nagihan Karadere arasındaki gerilim, 17 Şubat'taki ödül oyununda yeniden yükseldi.
Tartışma, Deniz ile Nagihan arasındaki gerilime Seren Ay'ın "Tamam teyzeciğim" sözleriyle dahil olmasıyla şiddetlendi.
Nagihan, bu sözler üzerine sinirlenerek Seren Ay'ın üzerine yürüdü.
Acun Ilıcalı, daha önce Nagihan'ı takım değiştirerek ayırmasına rağmen, olayı ada konseyinde tekrar değerlendirecek.
SEREN AY VE NAGİHAN YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Seren Ay ve Nagihan arasındaki kavga takımların ayrılmasıyla son bulmadı. Acun Ilıcalı’nın Nagihan’ı Gönülüller takımına geçirmesiyle, adada huzur bulduğun Seren Ay dile getirmişti. Ilıcalı, ikilinin bir daha ağız münakaşasına girmemesini ve yakın temasta bulunmaması gerektiğini dile getirdi.

17 Şubat 2026 akşamı oynanan ödül oyununda Deniz’in Nagihan’ı yenmesine karşılık verdiği tepki büyüdü. Deniz’in oyunu kazanması sonrası yaptığı sus işareti, Nagihan’ı sinirlendirdi. Nagihan, “ Bunu yapman için daha çok erken.” olduğunu söyledi. “Güzel hırslanmışsın. Sevdim” cümlesi karşısında Deniz ve Nagihan arasında sözlü bir tartışma gerçekleşti.

İkili karşılıklı olarak atışırken, Seren Ay’ın “Tamam Nagihan Teyzeciğim” sözleriyle lafa karışması ortalığı daha da karıştırdı. Seren Ay’ın tartışma sırasında kullandığı kelimeler Nagihan’ı çileden çıkardı.

Oyun alanında karşısına çıkmasını teklif eden Nagihan, daha fazla dayanamayarak Seren Ay’ın üzerine doğru yürüdü. İkili arasındaki olayda son kararı Acun Ilıcalı ada konseyinde bir kez daha değerlendirecek.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Eren Semerci
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz

