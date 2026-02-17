Seren Ay ile Nagihan arasında “teyze” polemiği! Survivor’da tansiyon yükseldi

Kategoriler
Survivor 2026’da Seren Ay ile Nagihan Karadere arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. 17 Şubat’ta oynanan ödül oyununda Deniz ile Nagihan arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek Seren Ay’ın da dahil olmasıyla yeni bir boyut kazandı. Tansiyonun yükseldiği anlarda Seren Ay’ın Nagihan’a “Tamam teyzeciğim” şeklinde hitap etmesi ortamı daha da gerdi. Bu sözler üzerine Nagihan’ın sinirlerine hakim olamadığı ve sert tepki gösterdiği görüldü.
Seren Ay ve Nagihan arasındaki kavga takımların ayrılmasıyla son bulmadı. Acun Ilıcalı’nın Nagihan’ı Gönülüller takımına geçirmesiyle, adada huzur bulduğun Seren Ay dile getirmişti. Ilıcalı, ikilinin bir daha ağız münakaşasına girmemesini ve yakın temasta bulunmaması gerektiğini dile getirdi.
17 Şubat 2026 akşamı oynanan ödül oyununda Deniz’in Nagihan’ı yenmesine karşılık verdiği tepki büyüdü. Deniz’in oyunu kazanması sonrası yaptığı sus işareti, Nagihan’ı sinirlendirdi. Nagihan, “ Bunu yapman için daha çok erken.” olduğunu söyledi. “Güzel hırslanmışsın. Sevdim” cümlesi karşısında Deniz ve Nagihan arasında sözlü bir tartışma gerçekleşti.
İkili karşılıklı olarak atışırken, Seren Ay’ın “Tamam Nagihan Teyzeciğim” sözleriyle lafa karışması ortalığı daha da karıştırdı. Seren Ay’ın tartışma sırasında kullandığı kelimeler Nagihan’ı çileden çıkardı.
Oyun alanında karşısına çıkmasını teklif eden Nagihan, daha fazla dayanamayarak Seren Ay’ın üzerine doğru yürüdü. İkili arasındaki olayda son kararı Acun Ilıcalı ada konseyinde bir kez daha değerlendirecek.
