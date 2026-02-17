Menü Kapat
Hava Durumu
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Survivor 17 Şubat 2026 ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2026'da ödül oyunu kazanan takım kim?

Survivor 2026 yarışmasına ödül oyunu zamanı. Ünlüler ve Gönüllüler arasında 17 Şubat 2026 akşamı oynanacak ödül oyunu büyük heyecan oluşturdu. Murat Ceylan'ın ödül oyununu açıklamasıyla her iki takımda çığlık attı. İzleyicilerin merakla beklediği ödül oyunun kazananı kim olacak? Survivor 17 Şubat 2026 ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2026'da ödül oyunu kazanan takım kim?

Survivor 17 Şubat 2026 ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2026'da ödül oyunu kazanan takım kim?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 18:54
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 18:54

Survivor 2026’da ödül oyunu heyecanı bir kez daha ekranlara taşınıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, 17 Şubat akşamı oynanacak kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Sunucu Murat Ceylan’ın ödülü açıklamasıyla birlikte her iki takımda da büyük bir sevinç ve motivasyon patlaması yaşandı.

Parkurda kıyasıya rekabetin yaşanacağı ödül oyununda, takımlar hem moral hem de ada şartlarında avantaj sağlayacak ödül için ter dökecek. Son haftalarda artan gerilim ve stratejik hamleler, sonrası büyük ödül geliyor. İzleyiciler ise “Survivor 17 Şubat 2026 ödül oyununu kim kazandı?” ve “Ödül oyunu kazanan takım hangisi oldu?” sorularının yanıtını merakla bekliyor. İşte gecenin detayları…

SURVİVOR 17 ŞUBAT 2026 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 17 Şubat 2026 ödül oyununu kim kazanan takımı ilerleyen saatlerde güncellenecektir.

16 ŞUBAT 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 16 Şubat 2026 akşamı oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı Engincan Tura’nın adını eleme potasına yazdırdı.

Survivor 17 Şubat 2026 ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2026’da ödül oyunu kazanan takım kim?

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak
Survivor 17 Şubat 2026 ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2026’da ödül oyunu kazanan takım kim?

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Eren Semerci
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Survivor 17 Şubat 2026 ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2026’da ödül oyunu kazanan takım kim?

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
#Eleme Adayı
#17 Şubat
#Ödül Oyunu
#Survivor 2026
#Takım Kadroları
#Magazin
