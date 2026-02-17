Survivor 17 Şubat 2026 ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2026’da ödül oyunu kazanan takım kim?

Kategoriler
Survivor 2026’da ödül oyunu heyecanı bir kez daha ekranlara taşınıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, 17 Şubat akşamı oynanacak kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Sunucu Murat Ceylan’ın ödülü açıklamasıyla birlikte her iki takımda da büyük bir sevinç ve motivasyon patlaması yaşandı.
Parkurda kıyasıya rekabetin yaşanacağı ödül oyununda, takımlar hem moral hem de ada şartlarında avantaj sağlayacak ödül için ter dökecek. Son haftalarda artan gerilim ve stratejik hamleler, sonrası büyük ödül geliyor. İzleyiciler ise “Survivor 17 Şubat 2026 ödül oyununu kim kazandı?” ve “Ödül oyunu kazanan takım hangisi oldu?” sorularının yanıtını merakla bekliyor. İşte gecenin detayları…
Survivor 17 Şubat 2026 ödül oyununu kim kazanan takımı ilerleyen saatlerde güncellenecektir.
Survivor 16 Şubat 2026 akşamı oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı Engincan Tura’nın adını eleme potasına yazdırdı.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu