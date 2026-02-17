Survivor 17 Şubat 2026 ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2026’da ödül oyunu kazanan takım kim?

Survivor 2026’da ödül oyunu heyecanı bir kez daha ekranlara taşınıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, 17 Şubat akşamı oynanacak kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Sunucu Murat Ceylan’ın ödülü açıklamasıyla birlikte her iki takımda da büyük bir sevinç ve motivasyon patlaması yaşandı.

Parkurda kıyasıya rekabetin yaşanacağı ödül oyununda, takımlar hem moral hem de ada şartlarında avantaj sağlayacak ödül için ter dökecek. Son haftalarda artan gerilim ve stratejik hamleler, sonrası büyük ödül geliyor. İzleyiciler ise “Survivor 17 Şubat 2026 ödül oyununu kim kazandı?” ve “Ödül oyunu kazanan takım hangisi oldu?” sorularının yanıtını merakla bekliyor. İşte gecenin detayları…

SURVİVOR 17 ŞUBAT 2026 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 17 Şubat 2026 ödül oyununu kim kazanan takımı ilerleyen saatlerde güncellenecektir.

16 ŞUBAT 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 16 Şubat 2026 akşamı oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı Engincan Tura’nın adını eleme potasına yazdırdı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Büşra Yalçın

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Eren Semerci

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir



SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR