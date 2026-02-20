Menü Kapat
14°
 Selime Albayrak

Cennetin Çocukları dizisi bitti mi? İsmail Hacıoğlu yasaklı madde itirafından sonra tutuklandı mı?

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Cennetin Çocukları’nda başrol oynayan İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayın ardından Cennetin Çocukları dizisinin çekimlerine ara verilmişti. Peki, Cennetin Çocukları dizisi bitti mi? İsmail Hacıoğlu yasaklı madde itirafından sonra tutuklandı mı? İşte detaylar…

Cennetin Çocukları dizisi bitti mi? İsmail Hacıoğlu yasaklı madde itirafından sonra tutuklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 08:02
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 08:02

Yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan Cennetin Çocukları dizisinde Kamil/İskender karakteriyle izleyici karşısına çıkan , yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Ünlü oyuncunun gözaltı kararının ardından Cennetin Çocukları dizisinin çekimlerine ara verilmiş ve ekip Ayvalık’tan İstanbul’a gelmişti. Dizinin sıkı takipçileri Cennetin Çocukları dizisinin bitip bitmediğini araştırmaya başladı. Peki, Cennetin Çocukları dizisi bitti mi? İsmail Hacıoğlu yasaklı madde itirafından sonra tutuklandı mı? Cennetin Çocukları dizisinin bitip bitmediğine dair detayları sizin için araştırdık. İşte İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde itirafından sonra tutuklanıp tutuklanmadığına ilişkin ayrıntılar…

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Cennetin Çocukları dizisi, TRT1 ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan fenomen dizi, izleyici tarafından büyük ilgi görüyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin bitip bitmediği seyirciler tarafından araştırılıyor.

Cennetin Çocukları dizisi bitti mi? İsmail Hacıoğlu yasaklı madde itirafından sonra tutuklandı mı?

TRT1 ekranlarının iddialı projeleri arasında yer alan Cennetin Çocukları dizisi, pazartesi akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu ise Ali Kara’nın kaleme aldığı Cennetin Çocukları dizisi, şimdilerde İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmasından dolayı biteceği iddialarıyla gündeme geliyor.

Cennetin Çocukları dizisi bitti mi? İsmail Hacıoğlu yasaklı madde itirafından sonra tutuklandı mı?

Yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına toplamayı başaran Cennetin Çocukları dizisinde Kamil/İskender karakteriyle izleyici karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Ünlü oyuncunun gözaltı kararının ardından Cennetin Çocukları dizisinin çekimlerine ara verilmiş ve ekip Ayvalık’tan İstanbul’a gelmişti.

Cennetin Çocukları dizisi bitti mi? İsmail Hacıoğlu yasaklı madde itirafından sonra tutuklandı mı?

Cennetin Çocukları dizisinde başrol oynayan İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla birlikte dizinin setinde de kaoslar yaşandığı öğrenilmişti. Motto Yapım imzalı dizinin ekibi geçtiğimiz günlerde iş programını değiştirip Hacıoğlu’nun olmadığı sahneleri çekmişti. Belirsizliklerin devam etmesi üzerine ekip çekimi durdurup Ayvalık’ta beklemek yerine İstanbul’a dönmeye karar vermişti.

Cennetin Çocukları dizisi bitti mi? İsmail Hacıoğlu yasaklı madde itirafından sonra tutuklandı mı?

2 haftalık stok bölümü olduğu söylenen Cennetin Çocukları dizisinin gidişatının başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun ifadesi ve test sonuçlarına göre belirleneceği söylenmişti. Hikaye değişikliğine gidileceği söylenen dizinin bitip bitmemesine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Fenomen dizinin gidişatına ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Cennetin Çocukları dizisi bitti mi? İsmail Hacıoğlu yasaklı madde itirafından sonra tutuklandı mı?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN BAŞROLÜ İSMAİL HACIOĞLU TUTUKLANDI MI?

Cennetin Çocukları dizisinde başrol oynayan İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınması magazin dünyasında büyük ses getirdi. Ünlü oyuncunun yasaklı madde itirafı sonrası tutuklanıp tutuklanmadığı da merak konusu oldu.

Cennetin Çocukları dizisi bitti mi? İsmail Hacıoğlu yasaklı madde itirafından sonra tutuklandı mı?

İsmail Hacıoğlu yasaklı madde soruşturması kapsamında pazartesi gecesi saat 03.00 sıralarında dizi çekimi için gittiği Ayvalık’taki evine yapılan baskında gözaltına alınmış ve emniyet müdürlüğüne götürülerek saç ve kan örneği alınmıştı. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülmesinden dolayı ünlü oyuncu gözaltına alındığı gün İstanbul’da Küçükçekmece Narkotik Büro’ya getirilmişti.

Cennetin Çocukları dizisi bitti mi? İsmail Hacıoğlu yasaklı madde itirafından sonra tutuklandı mı?

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde savcı karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. Hacıoğlu, savcılıkta verdiği ifadede şu açıklamaları kullandı:

“Daha önce Hollanda ülkesinde bulunduğum bir zamanda merakımdan yasaklı madde kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi telegram isimli internet sitesinde bulunan yasaklı madde satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim.

Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım.

Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Yasaklı maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye yasaklı madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum.

Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar yasaklı madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim.”

Cennetin Çocukları dizisi bitti mi? İsmail Hacıoğlu yasaklı madde itirafından sonra tutuklandı mı?

Geçtiğimiz gün savcılıkta ifade veren İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde soruşturması kapsamında yaptığı açıklamanın ardından serbest bırakıldı. Savcılıkta ifadesi alınan ünlü oyuncu tutuklanmadı.

