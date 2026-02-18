İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden ayrılacak mı? Cennetin Çocukları dizisi bitiyor mu, neden yok?

TRT1’de yayınlanan, Motto Yapım imzalı “Cennetin Çocukları” dizisinin çekimlerine ara verildi. Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Ayvalık’taki set dağıtıldı, ekip İstanbul’a döndü.



İSMAİL HACIOĞLU CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?



İsmail Hacıoğlu, pazartesi gecesi saat 03.00 sıralarında dizi çekimleri için bulunduğu Ayvalık’taki evine düzenlenen yasaklı madde operasyonunda gözaltına alındı. Emniyete götürülen oyuncudan saç ve kan örneği alındı. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi nedeniyle Hacıoğlu aynı gün İstanbul’a getirilerek Küçükçekmece Narkotik Büro Amirliği’ne teslim edildi.



Operasyon kapsamında aralarında Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze’nin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemleri yarına bırakıldı. Hacıoğlu’nun yarın Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcı karşısına çıkması bekleniyor.



CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ BİTİYOR MU, NEDEN YOK?

Yaşanan gelişmeler dizinin setinde de krize yol açtı. Yapım ekibi dün çekim planını değiştirerek Hacıoğlu’nun yer almadığı sahneleri tamamladı. Ancak sürece ilişkin belirsizlik nedeniyle Ayvalık’ta beklemek yerine çekimlere ara verilmesi ve İstanbul’a dönülmesi kararlaştırıldı.



İki haftalık stok bölümü bulunan dizinin akıbeti, Hacıoğlu’nun ifadesi ve test sonuçlarına göre netleşecek. Gelişmelere bağlı olarak senaryoda değişikliğe gidilmesi de gündemde.

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

30 Kasım 1985’te İstanbul’da dünyaya gelen İsmail Hacıoğlu, Türk sinema ve televizyon dünyasının dikkat çeken oyuncularından biridir. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde alan Hacıoğlu, küçük yaşlarda başladığı kariyerinde kısa sürede adını duyurmayı başardı.

Çocuk yaşta rol aldığı projelerle kamera karşısına geçen oyuncu, özellikle sinema filmlerindeki performansıyla geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Dramatik rollerdeki güçlü oyunculuğu ve karakterlere kattığı psikolojik derinlik, kariyerinin belirleyici unsurları arasında yer aldı.

Öne çıkan yapımları

Kabadayı (2007)

Çocuk (2019)

Mahkum (2021–2022)

Zümrüdüanka (2020)

Sinema ve televizyon projelerinin yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer alan Hacıoğlu, farklı türlerdeki yapımlarda sergilediği performanslarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.