İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı, Cennetin Çocukları seti durdu! Oyuncular İstanbul'a dönmeye karar verdi

Aralarında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, milli boksör Adem Kılıçcı ve İsmail Hacıoğlu'nun da olduğu çok sayıda isim dün gece gözaltına alındı. Cennetin Çocukları dizisi başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu dizi çekimleri sebebiyle konakladığı Ayvalık'tan İstanbul'a getiriliyor.

İSMAİL HACIOĞLU AYVALIK'TAN İSTANBUL'A GETİRİLDİ

İsmail Hacıoğlu yasaklı madde operasyonu kapsamında pazartesi gecesi 03.00 sıralarında dizi çekimi için gittiği Ayvalık’taki evine yapılan baskında gözaltına alınmış ve emniyet müdürlüğüne götürülerek saç ve kan örneği alınmıştı. Ancak ünlü aktör, operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü için aynı gün İstanbul’da Küçükçekmece Narkotik Büro’ya getirilmişti. İsmail Hacıoğlu ve operasyonda gözaltına alınan aralarında Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze’nin de olduğu toplam 24 kişinin ifadeleri yarına bırakıldı. Hacıoğlu yarın Çağlayan’da savcının karşısına çıkacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI SETİ DURDU, OYUNCULAR İSTANBUL'A GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İsmail Hacıoğlu’nun başrolünü oynadığı “Cennetin Çocukları” dizisinin setinde de kaos yaşanıyor. Dizi ekibi dün iş programını değiştirip Hacıoğlu’nun olmadığı sahneleri çekti. Ancak belirsizlik devam ettiği için ekip çekimi durdurup Ayvalık’ta beklemek yerine İstanbul’a dönmeye karar verdi. 2 haftalık stok bölümü olan dizinin durumu başrol oyuncusu Hacıoğlu’nun ifadesi ve test sonuçlarına göre belirlenecek. Gelişmelere göre dizide hikâye değişikliğine gidilecek.

İSMAİL HACIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

30 Kasım 1985 doğumlu İsmail Hacıoğlu, ilk olarak 2001 yılında Bana Şans Dile filminde rol alarak oyunculuğa başladı. İsmail Hacıoğlu'nun babası, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'dur.