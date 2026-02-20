Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Ekonomi
 Fuat İğci

TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi sorgulama 2026! TOKİ Çanakkale 3.276 konut hak sahipleri belirlendi

TOKİ Çanakkale kura sonuçları belli oldu. TOKİ Çanakkale kura çekimi 20 Şubat Cuma günü tamamlandı ve isim listeleri beklenmeye başladı. TOKİ Çanakkale kura sonucu toki.gov.tr adresinden isim listesi şeklinde asıl ve yedek aday olarak duyurulacak. Kuraya katılanlar, sonuçları alternatif olarak e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek. Çanakkale TOKİ kura sonuçları ekranında asıl olarak belirlenen adayların başvuru numarası, ad-soyad ve T.C. kimlik numarası gibi bilgiler yer alacak. TOKİ 500 bin konut kampanyasında hak sahibi olamayanların başvuru ücretleri geri iade ediliyor. Çanakkale kura çekiminde kazanamayan adaylar 5 bin lira başvuru ücretlerini, müracaat ettikleri bankalar aracılığıyla alabilecekler. Peki TOKİ Çanakkale kura sonuçları 2026 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, TOKİ Çanakkale kura sonuçları görüntüleme ekranı…

TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi sorgulama 2026! TOKİ Çanakkale 3.276 konut hak sahipleri belirlendi
20.02.2026
20.02.2026
TOKİ Çanakkale canlı yayında belli oldu. Çanakkale ili için merkeze yapılacak konutlarda başvuru sayısı yaklaşık 18 bin 500’e ulaştı. 500 bin konut kampanyasında başvuru sayısı 8 milyon 800 bini geçerken 3 milyon aday ise başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılmaya hak kazanamamıştı. Çanakkale ili için kura çekimlerine hak kazanan adayların listesi yayımladı ve kura çekimi bugün tamamlandı. TOKİ Çanakkale ilçesinde toplam 3 bin 276 konut inşa edecek. 1.350 konut merkez bölgesine, 250 konut Ayvacık’a, 550 konut Biga’ya, 300 konut Çan’a ve 450 konut Ezine ilçelerine yapılacak. Çanakkale kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri duyurulacak. TOKİ Çanakkale kura sonucu ekranında adayların asıl/yedek durumları görüntülenebilecek. Hak sahibi olamayanlar, 5 bin lira başvuru ücretini bankalar üzerinden alabilecek. Peki TOKİ Çanakkale kura sonuçları 2026 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, TOKİ Çanakkale isim listesi görüntüleme sayfası…

TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi sorgulama 2026! TOKİ Çanakkale 3.276 konut hak sahipleri belirlendi

TOKİ Çanakkale konut kura çekimi 20 Şubat'ta başladı; 3.276 konut için hak sahipleri belirlenirken, sonuçlar talep.toki.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.
TOKİ Çanakkale konut kura çekimi 20 Şubat'ta saat 11.00'de noter huzurunda başladı.
Çanakkale genelinde toplam 3.276 konut için hak sahipleri belirlenecek; merkezde 1.350 konut yer alacak.
Kura sonuçları, en geç saat 14.00'a kadar talep.toki.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
Hak sahibi olamayan adaylar, yatırdıkları 5.000 TL başvuru ücretini bankalar aracılığıyla geri alabilecek.
2026 TOKİ ÇANAKKALE 3.276 KONUT HAK SAHİPLERİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ Çanakkale kura çekimi bugün (20 Şubat) saat 11.00’da başladı. Kura çekimi canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilirken ilçelere göre tamamlanıyor. Kura çekimi canlı yayını sona erdikten sonra isim listeleri yayımlanacak. TOKİ Çanakkale kura sonuçları görüntüleme ekranının en geç saat 15.00'a kadar açıklanması bekleniyor.

TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi sorgulama 2026! TOKİ Çanakkale 3.276 konut hak sahipleri belirlendi

TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ Çanakkale kura sonuçları, SMS, mail veya farklı bir bilgilendirme yöntemiyle duyurulmuyor. Çanakkale kura sonucu isim listeleri talep.toki.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sonuçları görüntülemek için sayfaya giriş yapan kullanıcılar Çanakkale ilini seçerek ardından karşılarına gelen ekranda sağ tarafta bulunan “ Kura sonucu” bölümünden isim listelerine ulaşabiliyor. TOKİ Çanakkale kura sonuçları ekranında asıl olarak belirlenen adayların başvuru banka numarası, T.C. kimlik numarası, ad-soyad gibi bilgiler yer alıyor.

TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi sorgulama 2026! TOKİ Çanakkale 3.276 konut hak sahipleri belirlendi

TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇ SAYFASI (açıklandığında aktif olacaktır)

BUGÜN (20 ŞUBAT) ÜÇ İLİN KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri il il devam ediyor. Bugün Çanakkale, Gaziantep ve Adana illeri kura çekimleri gerçekleştirilecek. 21 Şubat cumartesi günü Bursa ili için yapılacak kura çekimiyle bu hafta tamamlanacak.

TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi sorgulama 2026! TOKİ Çanakkale 3.276 konut hak sahipleri belirlendi

TOKİ ÇANAKKALE İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

Çanakkale Merkez 1.350 konut

Çanakkale Ayvacık 250 konut

Çanakkale Biga 550 konut

Çanakkale Çan 300 konut

Çanakkale Ezine 450 konut

Çanakkale Gelibolu 300 konut

Çanakkale Yenice Kalkım 76 Konut

TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi sorgulama 2026! TOKİ Çanakkale 3.276 konut hak sahipleri belirlendi

TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUCU EKRANINDA NELER OLACAK?

TOKİ Çanakkale kura sonuçları sorgulama ekranında hak sahibi olarak ilan edilen adayların sıra numarası, banka sıra numarası, başvuru türü, adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, çekiliş durumu (asıl/yedek) ve çekiliş sıra numarası yer alacak. Asıl olarak yer alan adaylar, belirlenen tarihlerde idare tarafından belirlenen belgeleri, kuruma ibraz edecek. Yanlış veya yanıltıcı belge veren, belgeleri teslim etmeyen veya başvuru yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.

