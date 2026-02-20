Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD basını duyurdu: Washington’dan İran'a kademeli saldırı planı! Hedef nükleer masaya oturtmak

ABD basını, Washington'ın İran'a nükleer programı için müzakereye zorlamak amacıyla kademeli saldırı planı gerçekleştireceğini ileri sürdü. İlk etapta sınırlı saldırılar planlandığı, ancak nükleer anlaşmaya varılana kadar operasyonların şiddetinin artırılacağı belirtildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD’nin İran’a yönelik olası saldırıları başlangıçta daha dar kapsamlı gerçekleştireceğini öne sürdü. Haberde, Tahran yönetimi nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varıncaya dek operasyonların şiddetinin aşamalı olarak artırılmasının planlandığı iddia edildi.

HABERİN ÖZETİ

The Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD yönetimi Tahran’ı nükleer programı konusunda müzakereye zorlamak amacıyla olası saldırı senaryolarını değerlendirmeyi sürdürüyor.

İLK SALDIRIDA HEDEF ASKERİ NOKTALAR VE HÜKÜMET TESİSLERİ

Gazeteye konuşan kaynaklar, yetki verilmesi halinde birkaç gün içinde düzenlenebilecek ilk saldırıda birkaç askeri noktanın veya hükümet tesisinin hedef alınacağını söyledi.

İsimleri paylaşılmayan kaynaklar, Tahran’ın ilk saldırının ardından Washington’ın taleplerine uymaması durumunda operasyonların kapsamının adım adım genişletileceğini ifade etti.

ABD'li yetkililer ise son dönemdeki görüşmelerin büyük ölçekli saldırı planlarına daha çok odaklandığını ancak nihai kararın henüz alınmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini belirterek "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." demişti.

#Dünya
#Dünya
