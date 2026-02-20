Menü Kapat
Editor
Editor
 | Onur Kaya

İran'dan BM'ye savaş mektubu: Saldırıya uğrarsak karşılık veririz

ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyla tehdit ettiği İran, BM Genel Sekreteri'ne mektup yolladı. Savaşı başlatan taraf olmayacağını vurgulayan İran, saldırıya maruz kalmaları halinde bölgedeki düşman güçlerin üslerinin meşru hedef olacağını bildirdi.

İran'dan BM'ye savaş mektubu: Saldırıya uğrarsak karşılık veririz
20.02.2026
20.02.2026
Bu hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ile nükleer müzakerelerin ikincisine katılan , ABD Başkanı 'ın saldırı tehdidine cevap verdi.

İran'dan BM'ye savaş mektubu: Saldırıya uğrarsak karşılık veririz

İran, BM'ye gönderdiği mektupta, Trump'ın yorumlarını askeri saldırı riski olarak niteleyerek, bir saldırı durumunda bölgedeki düşman hedeflere karşılık verecekleri uyarısında bulundu.
İran, BM Genel Kurul Başkanı'na mektup gönderdi.
Trump'ın yorumlarını 'gerçek bir askeri saldırı riski' olarak değerlendirdi.
Savaş istemediğini ve başlatmayacağını belirtti.
Askeri saldırıya maruz kalırsa karşılık verecek.
Bölgedeki düşman güçlerinin tüm üsleri ve varlıkları meşru hedef olacak.
Tahran yönetiminden, Birleşmiş Milletler () Genel BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"SALDIRI OLURSA TÜM ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEF"

"Donald Trump'ın yorumları 'gerçek bir riskinin işareti' veriyor. Biz gerilim veya savaş istemiyoruz ve savaş başlatmayacağız. Ancak askeri saldırıya maruz kalırsak karşılık vereceğiz. Bölgedeki 'düşman güçler'in tüm üsleri, tesisleri ve varlıkları meşru hedef olacaktır" denildi.

