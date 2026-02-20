Bu hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ile nükleer müzakerelerin ikincisine katılan İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehdidine cevap verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran'dan BM'ye savaş mektubu: Saldırıya uğrarsak karşılık veririz İran, BM'ye gönderdiği mektupta, Trump'ın yorumlarını askeri saldırı riski olarak niteleyerek, bir saldırı durumunda bölgedeki düşman hedeflere karşılık verecekleri uyarısında bulundu. İran, BM Genel Kurul Başkanı'na mektup gönderdi. Trump'ın yorumlarını 'gerçek bir askeri saldırı riski' olarak değerlendirdi. Savaş istemediğini ve başlatmayacağını belirtti. Askeri saldırıya maruz kalırsa karşılık verecek. Bölgedeki düşman güçlerinin tüm üsleri ve varlıkları meşru hedef olacak.

Tahran yönetiminden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"SALDIRI OLURSA TÜM ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEF"

"Donald Trump'ın yorumları 'gerçek bir askeri saldırı riskinin işareti' veriyor. Biz gerilim veya savaş istemiyoruz ve savaş başlatmayacağız. Ancak askeri saldırıya maruz kalırsak karşılık vereceğiz. Bölgedeki 'düşman güçler'in tüm üsleri, tesisleri ve varlıkları meşru hedef olacaktır" denildi.