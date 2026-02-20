İran'dan BM'ye savaş mektubu: Saldırıya uğrarsak karşılık veririz

Kategoriler
Bu hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ile nükleer müzakerelerin ikincisine katılan İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehdidine cevap verdi.
Tahran yönetiminden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:
"Donald Trump'ın yorumları 'gerçek bir askeri saldırı riskinin işareti' veriyor. Biz gerilim veya savaş istemiyoruz ve savaş başlatmayacağız. Ancak askeri saldırıya maruz kalırsak karşılık vereceğiz. Bölgedeki 'düşman güçler'in tüm üsleri, tesisleri ve varlıkları meşru hedef olacaktır" denildi.