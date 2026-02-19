Menü Kapat
Editor
Editor
 | Selahattin Demirel

ABD İran'a saldıracak mı? Trump Gazze Barış Kurulu'nda açıkladı

Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı ABD'de başladı. ABD Başkanı Trump, toplantıda yaptığı konuşmada "8 savaşı bitirdik, 9'su yolda." derken İran için de önemli cümleler sarf etti. Öte yandan ABD'nin kurula 10 milyar dolar katkıda bulunacağını açıkladı.

19.02.2026
19.02.2026
İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de bağlayan ateşkesin ikinci aşaması kapsamında kurulan Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı ABD'nin başkenti Washington'da yapıldı.

ABD İran'a saldıracak mı? Trump Gazze Barış Kurulu'nda açıkladı

HABERİN ÖZETİ

ABD İran'a saldıracak mı? Trump Gazze Barış Kurulu'nda açıkladı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Trump, İsrail-Hamas ateşkesi kapsamında Washington'da toplanan Gazze Barış Kurulu'nun ilk oturumunda, barışın zorluğunu, savaşın yüksek maliyetini ve İran ile süren iyi görüşmeleri vurguladı.
Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Washington'da yapıldı.
ABD Başkanı Trump, barışın zorluğunu ve savaşın yüz kat daha maliyetli olduğunu belirtti.
Trump, 8 savaşı bitirdiklerini ve 9'uncusunun yolda olduğunu iddia etti.
İran ile "sıcak bir durum" olduğunu ancak anlamlı bir anlaşma için iyi görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

"8 SAVAŞI BİTİRDİK, 9.'SU YOLDA"

ABD Başkanı toplantıda konuştu. Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Barış demek kolay, yapmak zor. Savaş söz konusu ise ne olacağı belli olmuyor. Barış Kurulu içinde olduğum ve somut sonuç olacak işlerden biri. 8 savaşı bitirdik, 9'uncusu yolda.

Barıştan daha ucuz bir şey yok. Çünkü savaş başladığı zaman daha çok para harcanıyor. Savaşlar artık yüz kat daha maliyetli olabiliyor.

"İRAN'LA ANLAMLI BİR ANLAŞMA YAPMALIYIZ"

İran da sıcak bir durumda. İyi görüşmeler gerçekleşiyor. Anlamlı bir anlaşma yapmak zorundayız, aksi halde kötü şeyler olur. Temsilcilerle iyi ilişkilerimiz var. İran ile yapmamız gereken bazı işler var.

Nükleer silaha sahip olamazlar, bu onlara çok net bir şekilde söylendi. Bir adım daha ileri gitmemiz gerekebilir ya da gerekmeyebilir. Belki bir anlaşma yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde bunu öğreneceksiniz"

ABD'DEN 10 MİLYAR DOLAR

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin yeniden kuruluşunu hedefleyen Gazze Barış Kurulu'na 10 milyar dolar katkıda bulunulacağını açıkladı.

