ABD İran'a saldıracak mı? Trump Gazze Barış Kurulu'nda açıkladı

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de bağlayan ateşkesin ikinci aşaması kapsamında kurulan Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı ABD'nin başkenti Washington'da yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump toplantıda konuştu. Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Barış demek kolay, yapmak zor. Savaş söz konusu ise ne olacağı belli olmuyor. Barış Kurulu içinde olduğum ve somut sonuç olacak işlerden biri. 8 savaşı bitirdik, 9'uncusu yolda.
Barıştan daha ucuz bir şey yok. Çünkü savaş başladığı zaman daha çok para harcanıyor. Savaşlar artık yüz kat daha maliyetli olabiliyor.
İran da sıcak bir durumda. İyi görüşmeler gerçekleşiyor. Anlamlı bir anlaşma yapmak zorundayız, aksi halde kötü şeyler olur. Temsilcilerle iyi ilişkilerimiz var. İran ile yapmamız gereken bazı işler var.
Nükleer silaha sahip olamazlar, bu onlara çok net bir şekilde söylendi. Bir adım daha ileri gitmemiz gerekebilir ya da gerekmeyebilir. Belki bir anlaşma yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde bunu öğreneceksiniz"
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin yeniden kuruluşunu hedefleyen Gazze Barış Kurulu'na 10 milyar dolar katkıda bulunulacağını açıkladı.