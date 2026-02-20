İran'ın bazı askeri, nükleer tesisleri 'görünmez' oldu! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

İran'a dair yeni yayımlanan uydu görüntüleri savaş hazırlığının başladığını ortaya çıkardı. ABD ve İsrail'in olası saldırı söylemleri sürerken İran, askeri ve nükleer altyapısını korumak için harekete geçti.

Tahran yönetimi, hem hava saldırılarına karşı hem de olası yeni operasyonlara hazırlık için askeri ve nükleer tesisleri beton yapılar ve toprak tabakasıyla kapatıyor. Uzmanlar, İran'ın bu hamlesini "olası bir savaşa hazırlık" olarak yorumluyor.

BAZI TESİSLER 'GÖRÜNMEZ' OLDU

Tahran yakınlarındaki Parchin askeri kompleksinde daha önce İsrail tarafından vurulan yapının yenisi inşa edildi. Fakat bu yapı aralık ayından itibaren gözden kaybolmaya başladı. Şubat ayında ise görünmez bir hal aldı.

Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü (ISIS) yetkilileri, "Teleghan 2" olarak tanımlanan bu yeni tesisin etrafına "beton tabut" inşa edildiğini düşünüyor. Tesisin üzerinin önce metal bir çatıyla, ardından kalın bir beton tabakasıyla ve en son çevreyle uyumlu olması için toprakla kapatıldığı belirtiliyor.

Uydu analizlerine göre içeride 36 metre uzunluğunda ve 12 metre çapında, yüksek patlayıcılı muhafaza kabına benzer silindirik bir yapı bulunuyor.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM SAKLANDI

ABD'nin geçen yıl vurduğu uranyum zenginleştirme tesislerinde de hareketlilik sürüyor. İsfahan'da zenginleştirilmiş uranyumun saklandığı düşünülen yer altı tünellerinin üç girişinin de tamamen toprakla doldurulup gömüldüğü belirtiliyor. Bu hamlenin, olası bir hava saldırısının etkisini azaltmak ve olası bir baskını engellemek olduğu düşünülüyor.

Natanz'da ise iki uranyum zenginleştirme tesisine yakın dağın altındaki tünel girişlerinin güçlendirildiği belirtiliyor. Uydu görüntülerinde beton mikserleri, hafriyat kamyonları ve ağır iş makineleri görülüyor. Geçen yılki çatışmalarda hasar gören Şiraz ve Kum yakınlarındaki balistik füze üslerinde hızlı bir onarım sürecine girildiği de gözlerden kaçmadı. Lojistik binaların çatılarının yenilendiği ve üslerin yeniden operasyonel hale getirilmeye çalışıldığı bildirildi.