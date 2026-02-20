Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran'ın bazı askeri, nükleer tesisleri 'görünmez' oldu! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

ABD'nin, İran'a yönelik tehditleri devam ederken Tahran savaş hazırlığına başladı. İsrail ve ABD tarafından daha önce bombalanan kritik askeri ve nükleer tesislerde kapsamlı tahkimat ve gizleme çalışmaları başladı, uydu görüntüleri ortaya çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 10:07

'a dair yeni yayımlanan uydu görüntüleri savaş hazırlığının başladığını ortaya çıkardı. ABD ve İsrail'in olası saldırı söylemleri sürerken İran, askeri ve nükleer altyapısını korumak için harekete geçti.

İran'ın bazı askeri, nükleer tesisleri 'görünmez' oldu! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

0:00 135
HABERİN ÖZETİ

İran'ın bazı askeri, nükleer tesisleri 'görünmez' oldu! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
İran, ABD ve İsrail'in olası saldırı söylemleri karşısında askeri ve nükleer altyapısını korumak amacıyla uydu görüntüleriyle tespit edilen beton yapılar ve toprak tabakasıyla kapatma hazırlıklarına başladı.
Tahran yakınlarındaki Parchin askeri kompleksinde daha önce İsrail tarafından vurulan yapının yenisi inşa edildi ve bu yeni tesis 'Teleghan 2' olarak adlandırıldı.
Bu yeni tesisin etrafına, önce metal çatı, ardından kalın beton tabaka ve son olarak da toprakla kapatılarak 'beton tabut' inşa edildiği düşünülüyor.
İsfahan'da zenginleştirilmiş uranyumun saklandığı düşünülen yer altı tünellerinin üç girişinin tamamen toprakla doldurulup gömüldüğü belirtiliyor.
Natanz'da iki uranyum zenginleştirme tesisine yakın dağın altındaki tünel girişlerinin güçlendirildiği ve beton mikserleri, hafriyat kamyonları ile ağır iş makinelerinin görüldüğü bildirildi.
Geçen yılki çatışmalarda hasar gören Şiraz ve Kum yakınlarındaki balistik füze üslerinde hızlı bir onarım sürecine girildiği ve lojistik binaların çatılarının yenilendiği gözlemlendi.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

Tahran yönetimi, hem hava saldırılarına karşı hem de olası yeni operasyonlara hazırlık için askeri ve nükleer tesisleri beton yapılar ve toprak tabakasıyla kapatıyor. Uzmanlar, İran'ın bu hamlesini "olası bir savaşa hazırlık" olarak yorumluyor.

İran'ın bazı askeri, nükleer tesisleri 'görünmez' oldu! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

BAZI TESİSLER 'GÖRÜNMEZ' OLDU

Tahran yakınlarındaki Parchin askeri kompleksinde daha önce İsrail tarafından vurulan yapının yenisi inşa edildi. Fakat bu yapı aralık ayından itibaren gözden kaybolmaya başladı. Şubat ayında ise görünmez bir hal aldı.

Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü (ISIS) yetkilileri, "Teleghan 2" olarak tanımlanan bu yeni tesisin etrafına "beton tabut" inşa edildiğini düşünüyor. Tesisin üzerinin önce metal bir çatıyla, ardından kalın bir beton tabakasıyla ve en son çevreyle uyumlu olması için toprakla kapatıldığı belirtiliyor.

İran'ın bazı askeri, nükleer tesisleri 'görünmez' oldu! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

Uydu analizlerine göre içeride 36 metre uzunluğunda ve 12 metre çapında, yüksek patlayıcılı muhafaza kabına benzer silindirik bir yapı bulunuyor.

İran'ın bazı askeri, nükleer tesisleri 'görünmez' oldu! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM SAKLANDI

ABD'nin geçen yıl vurduğu uranyum zenginleştirme tesislerinde de hareketlilik sürüyor. İsfahan'da zenginleştirilmiş uranyumun saklandığı düşünülen yer altı tünellerinin üç girişinin de tamamen toprakla doldurulup gömüldüğü belirtiliyor. Bu hamlenin, olası bir hava saldırısının etkisini azaltmak ve olası bir baskını engellemek olduğu düşünülüyor.

İran'ın bazı askeri, nükleer tesisleri 'görünmez' oldu! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

Natanz'da ise iki uranyum zenginleştirme tesisine yakın dağın altındaki tünel girişlerinin güçlendirildiği belirtiliyor. Uydu görüntülerinde beton mikserleri, hafriyat kamyonları ve ağır iş makineleri görülüyor. Geçen yılki çatışmalarda hasar gören Şiraz ve Kum yakınlarındaki balistik füze üslerinde hızlı bir onarım sürecine girildiği de gözlerden kaçmadı. Lojistik binaların çatılarının yenilendiği ve üslerin yeniden operasyonel hale getirilmeye çalışıldığı bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD İran'a saldıracak mı? Trump Gazze Barış Kurulu'nda açıkladı
İran ile ABD savaşının ayak sesleri: Orta Doğu'ya askeri yığınak müzakereler sırasında da durmadı
ETİKETLER
#iran
#Askeri Altyapı
#Nükleer Tesisler
#Uydu Görüntüleri
#Savaş Hazırlığı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.